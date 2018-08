La chaleur est de retour ce mercredi, indique Meteolux, qui a lancé un avis de vigilance jaune pour la moitié sud du pays.

Grosse chaleur au Luxembourg ce mercredi

Anne FOURNEY

Après une matinée relativement fraîche affichant une température de 16°C, le mercure pourra atteindre 31°C ce mercredi, indiquent les prévisions sur le site de Meteolux.

Il devrait faire moins chaud dans la moitié nord du Luxembourg qui reste en vert, alors que la moitié sud est en vigilance jaune de midi à 18 heures.

La journée de jeudi est annoncée chaude elle aussi avec quelques passages nuageux. Une perturbation devrait arriver vendredi et occasionner des averses le weekend, notamment le samedi. Des températures plus fraîches sont prévues, 8 à 20°C vendredi, 7 à 17°C seulement samedi et sensiblement identiques dimanche.