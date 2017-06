A compter de vendredi et jusqu'à dimanche auront lieu des travaux routiers au Pont Rouge et de réaménagement de carrefour. Dimanche, il sera impossible de se rendre au Kirchberg via le pont rouge.

Dans le cadre de la rénovation du pont Grande-Duchesse Charlotte et du réaménagement du carrefour formé par l'avenue J. F. Kennedy et le boulevard Konrad Adenauer, des travaux routiers y seront entrepris du vendredi 9 juin à 20 heures au dimanche 11 juin 2017 à 22 heures.

Ces travaux impliqueront des adaptations de la circulation au niveau du pont :

Du vendredi 9 juin à 20 heures au dimanche 11 juin à 6 heures, un balisage sera installé au pont pour garantir une circulation bidirectionnelle du côté «nord». La voie de circulation du tunnel du boulevard de la Foire en direction du Kirchberg sera quant à elle interdite à la circulation.

Le dimanche 11 juin de 6 heures à 22 heures, le sens de la circulation sera en direction du centre-ville, le trafic en direction du Kirchberg n'étant pas possible via le pont rouge. Une déviation sera mise en place et dûment indiquée.

Pendant cette phase des travaux, les lignes AVL 1, 8, 16, 18 et 20 seront déviées entre l'arrêt Fondation Pescatore et le plateau de Kirchberg par Eich et Weimerskirch. Un prolongement du temps de parcours est à prévoir.

Seront supprimés les arrêts Philharmonie/MUDAM et Léon Hengen de la ligne 8 ainsi que l’arrêt B.E.I. de la ligne 18.

Le Service de la circulation et l’administration des Ponts et Chaussées veilleront à la mise en place d'une signalisation appropriée et assureront le balisage de l’itinéraire de déviation.

