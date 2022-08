Gros succès pour l'opération #MVOS2022

Plus de 3.000 participants ont ainsi répondu présents à l'appel du ministère de la Mobilité, qui incite à utiliser le vélo pour se rendre à l'école ou au travail.

La 14e édition de l'action annuelle «Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul» (À vélo à l'école ou au travail en français) ou #MVOS2022 s'est clôturée ce dimanche. Les participants se sont engagés, entre mai et juillet, à utiliser 15 fois leur vélo pour se rendre au travail ou à l'école en l'espace de onze semaines.

L'objectif du ministère de la Mobilité, à la manœuvre de l'opération, est on ne peut plus clair: sensibiliser la population sur l'utilisation de la mobilité douce, tout en mettant l'accent sur la participation plutôt que sur la performance. Il s'agit en effet avant tout d'encourager les gens à modérer l'usage individuel de la voiture au profit du vélo et du réflexe multimodal, en combinant différents moyens de transport pour le trajet et ne faire qu'une partie du chemin à vélo.

Plus de 3.000 participants

Un appel qui semble avoir été entendu puisqu'il est d'ores et déjà acquis que l'édition 2022 a été un véritable succès. Ainsi, pas moins de 1.175 équipes se sont formées pour un total d'exactement 3.002 participants. Au total, c'est un peu plus d'un million de kilomètres (1.000.845 km pour être précis) qui ont été parcourus. Tout cela correspond donc à pas moins de 222.930 kg de CO² qui ont ainsi pu être économisés.

Un bilan plus que satisfaisant puisqu'il dépasse celui de 2021. L'année dernière, 995 équipes, soit 2.489 participants, avaient économisé 171.415 kilos de CO² en renonçant à leur voiture.

Pour donner plus de portée et de visibilité à l'action, le ministère de la Mobilité avait également encouragé les participants à partager des photos de leurs trajets sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MVOS2022. Les posts en lien avec l'opération ont ainsi été très nombreux.



Notons par ailleurs que les participants participaient à un tirage au sort avec des prix d'une valeur totale de 13.000 euros à la clé: un bon d'achat d'une valeur de 2.000 euros et onze autres de 1.000 euros chacun. «Les équipes seront tirées au sort et invitées à une remise des prix qui se déroulera en septembre 2022, lors de la semaine de la mobilité», note le ministère de la Mobilité, contacté par nos soins.

