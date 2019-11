La semaine qui s'annonce sera paradoxale. Alors que la grande manifestation des syndicats dans les rues de Luxembourg est programmée ce mardi, l'inauguration officielle du marché de Noël de la capitale lancera les festivités des fêtes de fin d'année ce jeudi.

Grogne sociale et réjouissances de Noël au planning

Ce mardi, les syndicats sont attendus dans les rues de Luxembourg. Les partenaires sociaux, OGBL, LCGB et CGFP s'unissent pour défendre le «modèle social luxembourgeois».

Face au refus du patronat de dialoguer avec les partenaires sociaux, OGBL, LCGB et CGFP s'unissent pour défendre le «modèle social luxembourgeois». Salariés du public comme du privé sont invités à défiler le 19 novembre mais pour se faire entendre de qui: l'UEL ou l'Etat?

Ils invitent l'ensemble des salariés publics comme privés à se retrouver, ce 19 novembre pour une grande manifestation pour protester contre l'attitude de l'UEL.

Deux séances publiques sont au programme des députés. Mardi à 14h30, l'interdiction portant sur la vente de fourrures au Luxembourg, l'agriculture et les défis dus au changement climatique seront abordés durant l'après-midi.



La seconde est programmée mercredi à 14h avec à l'ordre du jour cinq projets de loi dont celui approuvant l'acquisition d'un bâtiment à Sandweiler pour répondre aux besoins croissants de la police.

Mercredi, c'est le budget 2020 du ministère de l'Education nationale qui sera dévoilé. Jeudi s'annonce plus festif au centre de la capitale avec l'inauguration officielle des marchés de Noël de la Ville et de la patinoire «Knuedler on Ice» mais aussi de la mise en marche des illuminations de Noël. Les amateurs du genre sont attendus à la place Guillaume, d'Armes et de la Constitution.

A l'étranger, la journée de ce lundi est marquée en Belgique par la remise au Roi par Paul Magnette de son rapport sur la formation d'un gouvernement. Le Brexit sera à nouveau sur le devant de la scène mardi avec le premier débat télévisé entre Boris Johnson et Jeremy Corbyn dans l'optique des élections du 12 décembre au Royaume-Uni. Toujours mardi mais sur la côte ouest des Etats-Unis, le salon de l'auto de Los Angeles ouvrira ses portes jusqu'au 1er décembre.



Ce mercredi 20, on célébrera le 30e anniversaire de l'adoption par l'ONU de la première convention sur les droits de l'enfant. Les amateurs de cinéma ont coché dans leur agenda la journée de jeudi avec l'avant-première mondiale du film de Clint Eastwood «Richard Jewell».

En sport, après les Masters de Londres remportés dimanche soir par le Grec Stefanos Tsitsipas, le tennis est encore sur le devant de la scène avec la première édition de la phase finale de la Coupe Davis nouvelle version jusqu'au dimanche 24 novembre. En 2018, la victoire était revenue à la Croatie.

En football, cette semaine est marquée par la mise à jour de la BGL avec mardi à 20h Rodange - Rosport et mercredi, toujours à 20h Strassen - Jeunesse. Samedi, la rencontre entre le Progrès et Muhlenbach, programmée à 17h, lancera la 12e journée.