Economies d'énergie

Grevenmacher va fermer sa piscine plus tôt

La ville de Grevenmacher prend au sérieux les appels à l'économie d'énergie et va réduire sa consommation. Le signe le plus visible sera la fermeture de la piscine trois semaines plus tôt. Le dernier jour de baignade sera donc le vendredi 9 septembre.

Normalement, la saison de la piscine extérieure devait durer jusqu'au 30 septembre. Mais la commune estime que cette fermeture anticipée permettra d'économiser beaucoup d'énergie. Ainsi, la consommation de gaz sera réduite de 17.000 mètres cubes (soit la consommation annuelle moyenne de cinq ménages), de 37.000 kilowattheures d'électricité (la consommation de dix ménages) et de 2.880 mètres cubes d'eau (la consommation de 19 ménages).

Fin juillet, la Commission européenne avait demandé aux Etats membres de réduire leur consommation de gaz de 15%. Le même credo émane du gouvernement luxembourgeois. «L'énergie la plus propre est celle qui n'est pas consommée du tout», avait déclaré le ministre de l'énergie Claude Turmes.

L'intensité de l'éclairage réduite

La commune de Grevenmacher a opté pour toute une série de mesures d'économie. Ainsi, les bâtiments publics et les monuments ne seront plus éclairés que jusqu'à 22 heures. Les spots décoratifs au sol devront rester totalement éteints. Dans certaines rues, l'intensité de l'éclairage nocturne sera réduite de 60%.

Des changements à long terme sont également prévus. Ainsi, la commune continue de travailler à l'adaptation de l'éclairage public à la technique LED, qui permet de réduire les coûts. Et les installations de chauffage des bâtiments publics seront optimisées.

