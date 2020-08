Placé en "veille", le centre de test covid-19 de Grevenmacher va être réactivé. A partir de lundi, dix centres seront donc en activité pour diagnostiquer au maximum la population, résidents et frontaliers.

Grevenmacher reprend du service pour le dépistage

Patrick JACQUEMOT Placé en "veille", le centre de test covid-19 de Grevenmacher va être réactivé. A partir de lundi, dix centres seront donc en activité pour diagnostiquer au maximum la population, résidents et frontaliers.

Avec la fin de la phase I du dépistage massif, le ministère de la Santé avait choisir d'alléger son maillage de contrôle covid-19. Mais à compter du lundi 10 août, un drive-in va reprendre du service : Grevenmacher. Ainsi en a décidé de le Luxembourg Institute of Health qui supervise le Large scale testing. Le but est clair : «Disposer d'une capacité suffisante de tests adaptée», indique une source officielle.

Et si Grevenmacher sort d'une courte veille, les autorités sanitaires pourraient faire de même ailleurs dans les jours à venir. Car les stations ont été «mises en veille (et non pas fermées)« depuis le début de semaine. Aussi, «en fonction des besoins» des sites comme Diekirch, Junglinster ou Dippach pourraient à nouveau voir affluer personnels de santé et personnes disposant d'un bon pour un test PCR. A cela une raison : le retour des vacanciers résidents. A nouveau sur le sol luxembourgeois, ces habitants peuvent donc bien bénéficier d'un suivi de leur infection ou non au coronavirus.



Un dépistage offert pour les vacances Alors que certains pays imposent un test au covid-19 négatif pour entrer sur leur territoire, le gouvernement a décidé mercredi de prolonger le dépistage, pour les voyages à l'étranger, tout au long du mois d'août. Tous les résidents pourront en bénéficier une fois et gratuitement.

Par ailleurs, la montée en puissance sera également liée à la fin du congé collectif. En effet, le gouvernement a d'ores et déjà fait part de sa volonté de soumettre chaque salarié du secteur de la construction à un dépistage, avant toute reprise d'activité sur un chantier. Aussi, d'ici le 23 août, il faudra bien disposer des moyens et personnels nécessaire pour contrôler ces quelque 30.000 ouvriers et techniciens.

A l'heure actuelle, le top 5 des stations de dépistage ayant vu défiler le plus de monde depuis la mise en place du dépistage massif est le suivant :

Raemerisch P+R Bouillon Bascharage Schieren/ColmarFrisange Rotondes (Luxembourg)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.