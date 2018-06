La grève qui touche plusieurs maisons de soins au Luxembourg et qui dure depuis 11 jours à Bettembourg, est terminée! L'OGBL et la fédération patronale, la COPAS, Sodexo et Zitha Senior, ont fini par s'entendre samedi, peu après 14 heures. L'Etat mettra la main à la poche. Les 350 grévistes sous convention FHL toucheront rétroactivement tout ce qui leur est dû en juillet.

Luxembourg 3 min.

Grève stoppée après 11 jours dans les maisons de soins: un accord trouvé!

Lancée le mercredi 6 juin à 6h30 par les salariés de la maison de soins «An de Wisen» à Bettembourg - qui sont restés jour et nuit devant les portes de l'établissement - la grève s'est propagée dès le lendemain à la maison de soins des «Parcs du 3e Age» à Bertrange.



La direction étant «contrainte d'accepter les revendications» dans la journée même. Jeudi 14 juin, c'était au tour des deux maisons de soins du groupe Zitha Senior à Luxembourg, puis à Pétange, d'entrer en grève illimitée.



En cause: la revalorisation des carrières des salariés du secteur aides et soins bénéficiant de la convention collective de travail FHL (Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois) qui réclamaient que leur soient enfin versées les revalorisations actées depuis le... 1er octobre 2017. Pas moins de 350 anciens salariés étant lésés par la non application effective des revalorisations sur leurs salaires. Tandis que tous les autres collègues du secteur en bénéficient déjà.



Le Premier ministre, Xavier Bettel, l'avait annoncé vendredi peu après-midi lors du briefing d'après conseil de gouvernement: «Nous voulons mettre, aussi vite que possible, fin à cette grève». Xavier Bettel précisant que cela ne se ferait toutefois «pas sans garanties des partenaires sociaux».



«On a gagné sur tous les points!»

C'est chose faite. «La grève est stoppée. Les salariés qui se sont mis en grève ont gagné sur tous les points!», glisse Nora Back, secrétaire centrale du Syndicat santé, services sociaux et éducatifs de l'OGBL, alors qu'elle était en route vers 14h40 pour annoncer la bonne nouvelle aux grévistes à Bettembourg.

La négociation tripartite s'est déroulée à Luxembourg entre 10 heures et 14 heures, sans interruption, en présence du Premier ministre, du ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, et du minsitrte des Finances, Pierre Gramegna. Tour à tour, les représentants du gouvernement ont reçu l'OGBL à 10 heures, puis la COPAS vers 11 heures, pour discuter des propositions mises sur la table mais aussi des protocoles d'accord entre directions et délégations syndicales respectives.

Le gouvernement s'est engagé a financer via l'assurance dépendance, une augmentation de la valeur monétaire pour palier aux coûts supplémentaires engendrés par l'application de la nouvelle convention collective de travail FHL.



Par ailleurs l'OGBL a signé trois accords.



D'une part avec la COPAS, la fédération patronale des établissements qui gèrent la quasi totalité des maisons de soins au Luxembourg et qui est présidée par Marc Fischbach. La COPAS s'engage à «faire bénéficer les salariés FHL qui travaillent dans des maisons de soins de la continuité des évolutions de la convention collective de trvail FHL jusqu'à leur départ en retraite. Futures évolutions comprises», explique Nora Back.



Et d'autre part, syndicat et employeurs - Sodexo SA et Zitha Senior - ont signé séparément deux autres accords stipulant que «les salariés concernés vont rétroactivement toucher tout ce qui leur est dû depuis juillet 2017. Tout leur sera versé avec le salaire de juillet 2018», assure Mme Back.