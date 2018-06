Le mouvement de grève dans le secteur des aides et des soins s'étend sous la pression de l'OGBL. En coulisses, ministères et directions des établissements touchés se sont retrouvés. La COPAS annonce avoir «proposé des solutions au gouvernement». Le LCGB exige d'ores et déjà «une solution nationale et durable». C'est au Conseil de gouvernement de trancher, ce vendredi.

Grève dans les maisons de soins: une solution bientôt en vue?

Tout indique qu'une solution pourrait être imminente dans le conflit du secteurs des aides et des soins qui a pris la forme d'une grève dans plusieurs établissements. Et depuis neuf jours à la maison de soins «An de Wisen» à Bettembourg où le conflit entre grévistes et direction a pris une tournure rocambolesque, mercredi. C'est précisément le jour où le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider et des représentants des ministères de la Famille et des Finances ont eu une entrevue avec les trois directions des établissements gérants les maisons de soins touchés par la grève.



La COPAS révèle dans un communiqué daté de ce jeudi matin avoir «proposé des solutions au gouvernement». La fédération patronale du secteur des soins au Luxembourg dit avoir «formulé plusieurs propositions qui pourraient résoudre la problématique résultant du différentiel qui existe depuis des années entre les conventions collectives FHL et SAS».



Le secteur des aides et de soins est régi par la convention collective SAS et seuls quelque 600 salariés sur plus de 11.000 salariés bénéficient d'avantages extralégaux issus de l'ancienne convention collective EHL, devenue FHL. La COPAS précise que «les membres concernés ne sont signataires de la nouvelle convention collective FHL et ne sont dès lors pas dans l'obligation légale d'appliquer cette dernière». C'est le nœud du conflit en cours.



La COPAS assure que Romain Schneider «s'est engagé à soumettre les différentes solutions proposées au Conseil de gouvernement» de ce vendredi 15 juin 2018 , dans le but de «trouver une solution financière pérenne et structurelle». Ce qui mettrait fin à la grève et ramènerait le calme dans les maisons de soins.



Le LCGB revendique «une solution nationale et durable»

«Le gouvernement travaille actuellement sur une solution de financement censée résoudre le litige de manière satisfaisante pour les salariés concernés», annonce le LCGB, de son côté.

Rappelant au passage que la recherche dune solution pour la maison de soins « An de Wisen » à Bettembourg «avait déjà été annoncée en février 2017» par le même ministre. Mais aucune solution n'avait été trouvée.«Une responsabilité particulière revient à l'Etat en tant que financeur direct du secteur», souligne le syndicat chrétien.



Le LCGB dit aussi avoir transmis récemment une «position par écrit au ministre de la Sécurité Sociale. Une solution de caractère national et durable est la seule piste défendable dans ce contexte et doit être négociée entre tous les acteurs concernés. Ceci est le seul garant pour permettre un financement intégral du surcoût occasionné de la Convention collective de travail FHL par rapport à la Convention collective de Travail SAS et ce de manière commune et équitable pour tous les salariés», pose le LCGB.



Une solution qui «doit intervenir au plus vite» pour éviter que le conflit social «se fasse sur le dos des résidents des maisons de soins concernées».