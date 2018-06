Ce samedi matin, les grévistes et leurs soutiens se sont rassemblés à Bettembourg, à la maison de soins An de Wisen gérée par Sodexo, et dont le personnel a voté la grève illimitée.

Grève dans le secteur des soins: mobilisation à Bettembourg

Ce samedi, l'OGBL avait appelé à un rassemblement de solidarité à Bettembourg, où le personnel de la maison de soins "An de Wisen" (Sodexo) est en grève depuis quatre jours maintenant.

Au micro, Pit Bach (en luxembourgeois) et Nora Back (en français) ont fait le point sur cette semaine de lutte sur le front social au Luxembourg dans le secteur des maisons de soins.

Maison de soins de Bettembourg: les grévistes «ne lâcheront rien», Sodexo non plus Des salariés de la maison de soins «An de Wisen» à Bettembourg ont entamé une grève illimitée mercredi. C'est un «crève-cœur» d'être sur le trottoir au lieu de s'occuper des pensionnaires, «mais on est là pour défendre nos droits», assure un délégué du personnel. Le directeur des activités seniors chez Sodexo assure que la grève ne gêne «pas du tout» le fonctionnement interne de la maison et qu'il ne «cédera en aucun cas».

"Aujourd'hui, les directions des maisons de soins An de Wisen à Bettembourg, Les parcs du 3e âge à Bertrange, et Zitha Senior à Pétange, Luxembourg-ville, et Consdorf,

refusent d'appliquer à leurs 350 salariés les avantages obtenus dans le cadre de la revalorisation des carrières des professions de santé en octobre 2017."

La situation devient critique à Bettembourg où selon l'OGBL, la direction fait appel à des stagiaires, des retraités, et même du personnel intérimaire pour assurer les soins, ce qui est illégal.

Un huissier est même venu constater les faits sur place à la demande du syndicat.

"Les intérimaires ont finalement fait demi-tour", relate Nora Back.

L'OGBL prévoit d'autres rassemblements ces prochains jours.