Dès le 1er mars, bus, trains et trams seront gratuits au Luxembourg. Une première mondiale qui ne va pas sans soulever plusieurs interrogations chez les usagers. Voici un tour d'horizon des tenants et aboutissants de cette mesure qui ne concerne pas les liaisons transfrontalières.

Luxembourg 2 min.

Gratuité des transports, mode d'emploi

(JFC, avec DL) - Dans 27 jours exactement, tous les usagers des «transports publics financés par le gouvernement» au Luxembourg voyageront gratuitement dans les trains, trams, ainsi que les bus RGTR et TICE, les bus urbains de l'AVL, tout comme le service Adapto pour personnes handicapées. Il ne sera plus question de titre de transport, qu'il s'agisse d'un ticket simple ou d'un abonnement. Toutefois, tous les passagers devront toujours être en mesure de présenter un document d'identité sur demande du conducteur. Il est important de préciser que les billets non utilisés avant le 1er mars viendront à expiration et ne seront pas remboursés.

La seule exception à la gratuité concerne la première classe dans les trains CFL. Elle restera payante, aux tarifs actuellement en vigueur. De même, dans l'esprit de l'autonomie municipale, les communes garderont le droit d'offrir leurs propres services de bus payants. Les bus à la demande, par exemple, pourraient rester payants.

Mais si les trajets intérieurs au Grand-Duché seront gratuits, les liaisons internationales resteront, elles, payantes. Ainsi, les billets de trains transfrontaliers seront disponibles aux guichets des CFL, auprès du personnel de bord, via l'application CFL, aux distributeurs de billets sur les quais - cette offre sera étendue le 1er mars -, sur le site web des CFL et par téléphone via le centre d'appel. De plus, si les abonnements transfrontaliers mensuels seront disponibles auprès des CFL, les abonnements annuels ne seront quant à eux vendus que par les compagnies de chemin de fer des pays voisins (Deutsche Bahn, SNCF et SNCB).

Dans ce contexte, les CFL fermeront huit points de vente dans les petites gares de Wasserbillig, Bettembourg, Pétange, Rodange, Mersch, Ettelbruck, Clervaux et Troisvierges. Les clients y seront servis directement sur le quai par des agents d'accueil des CFL.

Concernant les trajets transfrontaliers en bus cette fois, les titres de transport seront disponibles auprès du chauffeur lui-même, au bureau d'information de la centrale de mobilité de la gare centrale, aux guichets CFL de la gare centrale et de Belval, aux distributeurs de billets CFL et via les applications CFL. Par ailleurs, la mKaart restera valable pour l'achat de billets de bus internationaux des RegioZone 1 et 2. Carte multifonctionnelle, la mKaart proposera toujours différents services, tels que l'accès aux parcs à vélos mBox, au Park&Ride Belval et aux futures places P&R, aux bornes de recharge Chargy pour les véhicules électriques et au système de location de vélos Vël'OK dans le sud du pays.