Am Mittwochmorgen brach in einer Scheune in Arsdorf au bislang noch ungeklärter Ursache ein Brand aus. Ce mercredi matin, un violent incendie a soudainement embrasé une grange à Arsdorf. D'importants moyens de secours ont été déployés.

Grange en feu à Arsdorf

Am Mittwochmorgen brach in einer Scheune in Arsdorf au bislang noch ungeklärter Ursache ein Brand aus. Ce mercredi matin, un violent incendie a soudainement embrasé une grange à Arsdorf. D'importants moyens de secours ont été déployés.

Un incendie s'est déclaré ce mercredi matin, dans une grange à Arsdorf, commune situé juste au sud du lac d'Esch-sur-Sûre. La cause de l'incendie reste à déterminer.



A l'arrivée des sapeurs-pompiers, les flammes se sont déchaînées et la fumée s'est propagée de façon très violente dans le bâtiment.



L'extinction du feu a nécessité le déploiement des pompiers de Rambrouch et Redange-sur-Attert. L'objectif premier des forces de secours étant d'empêcher les flammes de se propager à d'autres parties du bâtiment.



Photo: CGDIS via Twitter





Photo: CGDIS via Twitter