Grande Région: les prix au Luxembourg restent compétitifs

Selon «l'Etude 4 frontières», qui compare les prix des produits dans la Grande Région, le Luxembourg est en bonne place.

La commission «formation des prix» du Conseil de la consommation s’est réunie le 12 juin dans le cadre des travaux de l’Observatoire de la formation des prix du ministère de l’Économie.

Cette commission, qui comprend des représentants des consommateurs, des organisations patronales et du gouvernement, est chargée d’étudier et de discuter les analyses et rapports de l’Observatoire.

La nouvelle édition de «l’Etude 4 frontières» qui compare les prix des produits strictement identiques dans un échantillon de grandes surfaces alimentaires au sein de la Grande Région a été présentée.

Principal objectif: déterminer si le niveau de prix au Luxembourg est compétitif par rapport à la Grande Région.

Voici ses conclusions:

Le niveau moyen des prix au Luxembourg est légèrement plus bas par rapport au reste de la Grande Région et s’est amélioré par rapport à l’édition précédente de l’étude.

Les prix analysés sont inférieurs à ceux de la Belgique, mais restent supérieurs à ceux de la France et de l’Allemagne.

Parmi 6 enseignes analysées au Luxembourg, trois présentent un avantage compétitif par rapport à la moyenne de la Grande Région.

L’analyse d’enseignes d’un même groupe présentes dans plusieurs pays permet de conclure que quatre des six entités localisées au Luxembourg ont des niveaux de prix inférieurs à ceux de leur contrepartie à l’étranger et seules deux entités luxembourgeoises sont nettement plus chères que la même enseigne de l’autre côté de la frontière.

Les niveaux de prix des produits biologiques sont légèrement plus élevés au Luxembourg par rapport à la moyenne de la Grande Région.



Le rapport intégral de l’Observatoire de la formation des prix peut être téléchargé ici.