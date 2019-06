Tout ne va pas aussi vite que le prévoyait le ministre de l'agriculture. Alors qu'il avait annoncé l'éradication de tous les sangliers de la zone blanche «d'ici fin juin», Romain Schneider a repoussé ce délai à «la fin de l'été, fin septembre» au micro de RTL.

Grande chasse en juillet dans la zone blanche

(MF) – Romain Schneider peut «le confirmer avec assurance», il n'y a toujours pas de cas de peste porcine africaine recensé à ce jour sur le territoire du Grand-Duché. Jusqu'ici 202 cadavres de sangliers tirés, retrouvés morts dans la nature ou accidentés ont été contrôlés et «tous les tests étaient négatifs».



Interviewé au micro de RTL, le ministre de l'agriculture a expliqué ce mercredi matin qu'aucun chasseur n'a encore touché la prime de 100 euros pour un sanglier abattu dans la zone blanche.



«D'un côté les chasseurs ont été encouragé à beaucoup tirer dans cette zone et d'un autre côté, un plan est en cours d'élaboration avec l'Administration de la nature et des forêts (ANF) pour tirer plus intensivement dans les semaines à venir et jusque début juillet dans les différents lots de chasse. Ensuite nous ferons le bilan et, début juillet, nous organiserons une chasse commune entre l'ANF, les chasseurs, les preneurs et les collègues belges pour compter les sangliers. Suivra une action avec l'ANF pour ériger des pièges et pour que la zone soit effectivement blanche d'ici la fin de l'été, fin septembre», a-t-il posé.

La clôture sera rallongée jusqu'à Pétange Les habitants de Bascharage ont redessiné la clôture contre la peste porcine africaine. Un tracé alternatif qui sera «probablement» pris en compte par les ministères «si c'est faisable» sur le terrain. La clôture sera prolongée dans Pétange et terminée plus tard.

Réalisée dans la pointe sud-ouest du Luxembourg, à la frontière avec la Belgique, la zone blanche a été grillagée un peu plus loin que prévue vers la pointe sud et le sera aussi encore un peu plus vers le nord pour empêché la propagation de sangliers qui passeraient au-delà de la barrière que constitue normalement l'autoroute d'Arlon.