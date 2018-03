Dès ce lundi 12 mars démarrent les travaux de maintenance semestrielles des 25 tunnels autoroutiers que compte le Luxembourg. Jusqu’au début du mois de juin, tous vont être nettoyés, contrôlés et auscultés de près.

Grand nettoyage de printemps de tous les tunnels autoroutiers

Maurice Fick Dès ce lundi 12 mars démarrent les travaux de maintenance semestrielles des 25 tunnels autoroutiers que compte le Luxembourg. Jusqu’au début du mois de juin, tous vont être nettoyés, contrôlés et auscultés de près.

Les travaux de maintenance préventive et curative des équipements de sécurité concernent la ventilation, la détection incendie, l'éclairage, les galeries de secours, les bornes d'appel d'urgence, la vidéo surveillance, etc. Le contrôle du fonctionnement et l'interaction des différents équipements, tout comme la remontée des alarmes jusqu'au CITA sont scrutés à la loupe. Les parois des tunnels seront brossés.



En fonction de la taille et de la complexité des tunnels et en prenant en compte l'impact sur le trafic et la coordination avec d’autres chantiers, les maintenances sont organisées majoritairement de nuit et sont réparties sur une, voire plusieurs journées.

La période où sont effectués ces travaux s'étale de début mars jusqu’au début du mois de juin.Les dates précises des interventions pour les différents tunnels peuvent être consultées sur le site du CITA.

Quels sont les tunnels et passages à gibier concernés?



Tunnels Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Pétange-Eglise, Biff, Accès Secondaire, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf et Markusberg.