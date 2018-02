A cause de masses d'air venues directement de Scandinavie, le grand froid est arrivé au Luxembourg ce week-end et se poursuivra jusqu'à mercredi.

Grand froid et vent glacial jusqu'à mercredi

A cause de masses d'air venues directement de Scandinavie, le grand froid est arrivé au Luxembourg ce week-end et se poursuivra jusqu'à mercredi.

(ChB) - Ce lundi matin, les températures sont descendues jusqu'à -10°C dans certaines régions du pays et ce sera pareil demain, avec des minimales entre -7°C et -10°C partout selon les prévisions de MeteoLux.

Des masses d'air sec et continental issues d'un anticyclone sur la Scandinavie sont dirigées vers le Grand-Duché dans un flux d'est. Ce qui donne un ciel nuageux et des températures extrêmement froides, à l'abri du vent, donc des températures ressenties encore plus basses lorsqu'on est dans le vent.



Lundi, les températures ne dépasseront pas les -1°C au plus "chaud" de la journée.

Mardi, même chose, ciel dégagé, temps sec et beau soleil, avec des températures glaciales. De -10°C à -8°C le matin et pas de température au-dessus de 0°C dans l'après-midi, avec toujours un vent d'est.

Quelques conseils

Le grand froid peut entraîner des problèmes de santé, surtout chez les personnes âgées, les nourrissons et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Voici quelques conseils à suivre pour éviter l'hypothermie: