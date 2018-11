Les négociateurs des quatre partis politiques se sont vus pour la sixième fois mercredi dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement.

Gouvernement: les négociations toujours hermétiques

(Bep/trad.AF) - Un sixième rendez-vous de négociations entre le DP, le LSAP et les Verts a eu lieu mercredi après-midi.

Une fois de plus, rien n'a fuité de ces négociations à huis clos. Les négociateurs restent hermétiques et ne veulent toujours pas communiquer avec la presse sur l'avancée de leurs discussions. Le formateur du gouvernement, Xavier Bettel (DP) a refusé de s'exprimer au micro et s'est frayé un chemin parmi les journalistes massés au ministère des Affaires extérieures.

Même attitude du côté de Felix Braz (Les Verts) et Etienne Schneider (LSAP). «Nous répondrons à vos questions une fois que nous aurons terminé notre travail , lorsque le gouvernement sera formé", a simplement rappelé Etienne Schneider.