Entre la femme de ménage telle qu'on la connaît et la gouvernante, telle qu'on l'imagine, quelle est la réalité de ce métier qui demande minutie, disponibilité voire empathie? Une entreprise luxembourgeoise vient de créer une formation au terme de laquelle tous les élèves ont décroché un CDI.

Gouvernante: CDI assuré pour une formation toute neuve

Virginie Orlandi Gouvernante, majordome, dame de compagnie, chauffeur ou jardinier... autant de métiers qu'on pense sortis d'un autre monde empreint d'un brin de nostalgie à la Downton Abbey. Cependant, l'aristocratie n'a pas l'apanage du personnel de maison et de nombreuses familles au Luxembourg embauchent ce type de profils pour s'occuper de leur domicile voire de leur bien-être.

Mais entre la femme de ménage telle qu'on la connaît et la gouvernante, telle qu'on l'imagine, quelle est la réalité de ce métier qui demande minutie, disponibilité voire empathie? Pour Ludivine Fuchs-Didelot, il s'agit bien "du plus beau métier du monde qui est plein de belles histoires".

La jeune femme est cheffe d'une entreprise unique en son genre au Luxembourg puisqu'elle forme des gouvernantes et les emploie ensuite. Une formation qui est suivie d'une embauche immédiate par l'entreprise de Ludivine Fuchs-Didelot qui existe maintenant depuis six ans.

"Au départ, j'ai lancé une conciergerie privée qui a dévié vers une agence de recrutement pour le personnel de maison au regard de la forte demande à laquelle nous avons été confronté assez rapidement", explique la jeune femme d'un ton serein. "Mais l'année dernière, nous avons décidé d'ouvrir un service plus particulier: celui de proposer des gouvernantes embauchées par nos soins et pour être certain de la qualité de la formation de celles-ci, nous avons décidé de mettre en place une formation. Depuis, nous avons en permanence une dizaine d'offres d'emploi ouvertes sur notre site qui sont ventilées entre les familles clientes et nous, entreprise".



Nettoyer un frigo, c'est une technique

La formation vient de se terminer et six élèves viennent d'obtenir leur diplôme. Un sésame qui va leur permettre de prétendre à un salaire plus attractif allant jusqu'à 3.000 euros brut.



"Ce nouveau service concerne uniquement les gouvernantes et nous avons déjà six personnes occupées à temps plein au terme de la formation", poursuit la jeune femme, "Cette formation a été créée avec la "School of butler" de Bruges qui forme, elle, des majordomes. L'équipe de formateurs belges vient deux fois par an au Luxembourg pour former nos candidates durant deux sessions qui se déroulent en janvier et en septembre".

Ludivine Fuchs-Didelot a créé sa propre société il y a six ans. Lex Kleren





Pour Ludivine Fuchs-Didelot, être gouvernante, c'est être polyvalent et avoir un état d'esprit particulier car les attentes des employeurs sont élevées. "Ce métier, ce n'est pas seulement faire le ménage mais s'occuper de toute l'organisation d'une maison, de la cuisine, faire les courses alimentaires, connaître les règles de sécurité alimentaire et d'hygiène. Toutes ces choses s'apprennent: nettoyer un frigo, c'est une technique".

Une formation qui coûte la somme de 2.500 euros mais qui débouche sur un emploi au sein d'une ou plusieurs familles. Familles qui peuvent déduire ce salaire de leurs impôts à hauteur de 5.400 euros par an.

"Chez nous, le tarif horaire est de 25 euros de l'heure TTC pour nos salariées ayant reçu la formation. Elles interviennent six heures semaine au minimum car nous considérons que pour bien travailler il faut deux interventions de trois heures par semaine. Cela a pour avantage d'économiser notre personnel, de limiter les lieux de travail, car pour chaque maison, il y a un protocole différent et pour le confort de l'employée, on ne va pas multiplier les lieux d'intervention. On s'est rendu compte que moins il y a de maisons différentes et plus la gouvernante est fidèle et heureuse".

Quelle formation pour quel métier

La formation est composée de modules et dure deux semaines. Elle se déroule à Luxembourg-Ville, à Clausen.



Les élèves y apprennent les techniques et astuces de nettoyage, l'organisation et les techniques de contrôle de leur travail à l'image d'une gouvernante dans les grands hôtels.



On y apprend également le service à table, l'étiquette, la composition florale et les arts de la table.



Enfin, tout un module est dédié à la cuisine où la formation dure trois jours et où les élèves apprennent comment préparer un repas, choisir des produits, les conserver, composer un repas diététique, accorder avec les vins. Formation intense.



"C'est une formation très intense", précise la cheffe d'entreprise, "Cependant, on n'attend pas à ce niveau qu'une gouvernante fasse un menu gastronomique".

Les élèves apprennent d'autres choses comme "7 secrets pour une chemise bien repassée", le questionnaire de base pour bien connaître la maison et les habitudes de la famille, comment faire et défaire une valise.

Plus de chance de trouver un travail?

"On a peu de recul sur cette formation", reprend Ludivine Fuchs-Didelot" mais je pense qu'une personne l'ayant suivie peut prétendre à des postes à plus haute valeur ajoutée où on attend d'elle un travail de gouvernante. Il est temps que notre société reconnaisse le travail de gouvernante comme un travail comme les autres. Le problème au Luxembourg et ailleurs en Europe, c'est le travail au noir lié à cette profession".

La jeune femme vient de créer une association pour inciter les employeurs à déclarer le personnel de maison et inciter le gouvernement à mettre en place de vraies formations pour ces métiers.



La LMEL a pour but de rendre structuré un marché qui ne l'est pas.



"C'est une association d'employeurs mais nous pensons qu'en défendant les intérêts des employeurs, on défend en même temps ceux des employés. Le ministre du Travail, Nicolas Schmit, nous soutient et l'association a pour but d'informer les personnes qui souhaitent employer du personnel, les encourager à déclarer leur salarié pour améliorer les conditions de vie et des employés."

L'association a également demandé d'étendre la déduction fiscale à d'autres métiers comme chauffeur, dame de compagnie ou cuisinier et a reçu l'aval de principe de Nicolas Schmit, membre d'honneur de l'association.



"Nous devons maintenant rencontrer la CNS pour en parler et élargir la procédure simplifiée à d'autres corps de métiers car c'est la Sécurité sociale qui s'occupe de toute la gestion. Notre formation telle qu'elle est élaborée aujourd'hui répond à un besoin spécifique. Mais demain, on pourrait imaginer que le métier soit cadré par une grille de salaire, de compétence et qu'il y ait une reconnaissance de ce type de travail".

A l'heure actuelle, la seule formation proposée au Luxembourg, en parallèle de celle de Ludivine Fuchs-Didelot, est celle de CCP aide-ménagère et date de la rentrée 2015. Elle peut se suivre au lycée technique de Bonnevoie et au Fieldgen.

