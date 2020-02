Cette semaine, l'application de prévention des populations n'a émis aucun avertissement alors que les inondations menaçaient. A l'heure où des vents forts sont annoncés pour dimanche, va-t-elle enfin aviser d'un danger?

GouvAlert.lu ne se mouille pas trop

Lancée en octobre 2018, l'application GouvAlert brille depuis par... sa discrétion. Certes, initialement, il n'était pas prévu par le ministère de l'Intérieur de déclencher souvent ce dispositif. Mais tout de même: quatre messages en 15 mois, c'est peu. D'autant que certains habitants frappés par les conséquences des récentes inondations ont fait part, au micro de RTL, de leur surprise de ne pas avoir reçu d'information les alertant de la brusque montée des eaux.

Du côté du ministère de la Sécurité intérieure, ne pas avoir fait usage de l'application dans le cas présent entre dans la logique. En effet, explique-t-on parmi les services de François Bausch (Déi Gréng): les notifications ne sont envoyées sur les téléphones portables des personnes ayant téléchargé GouvAlert qu'en cas seulement «de déclenchement d’un plan d’intervention d’urgence (PIU) par le Gouvernement».

Que des incendies

A ce jour, seules quatre situations ont ainsi donné lieu à un message d'alarme à la population. Il s'agissait :

9 octobre 2018 : incendie site Arcelor-Mittal, Esch/Difflange.

10 mai 2019 : incendie Place Guillaume, à Luxembourg.

31 juillet 2019 : incendie usine Kronospan, à Sanem.

1er octobre 2019 : incendie site Euro-Composites, à Echternach.

Pour ce qui concerne les inondations de cette semaine, malgré leur côté spectaculaire, «elles se trouvaient sous le seuil du déclenchement d’un PIU». Donc pas de mise en alerte des riverains sur le pays. A l'été 2019, le passage de la tornade sur Bascharage et Pétange n'avait lui non plus pas entraîné de diffusion d'avertissement urgent. Il est vrai que le phénomène météo de ce 8 août avait été aussi dévastateur que bref et inattendu.



Cependant, à l'avenir, le dispositif GouvAlert devrait se montrer plus efficient. Ainsi, un groupe de travail interministériel planche sur les améliorations à apporter à ce service déjà téléchargé par 20.000 personnes. Et le ministère de la Sécurité intérieure d'annoncer l'ajout de nouvelles fonctionnalités mais aussi «l'augmentation des autorités contributrices recourant à l’application pour diffuser des messages d’alerte».

Pour l'heure, seuls le 112 et le ministère d'Etat peuvent en effet émettre des appels à la prudence. Leur champ de prévention va, à l'heure actuelle, de l'accident grave aux intempéries en passant par les problèmes d'alimentation en eau potable, la rupture en fourniture d'énergie ou l'alerte nucléaire.