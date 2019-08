A partir du 7 août, plusieurs foodtrucks et stands mobiles de gastronomie mettront en avant des plats et des produits place Guillaume II. Un «Food Village» bon à croquer s'installera chaque mercredi désormais.

Gourmandises écoresponsables au marché du Knuedler

L'été aussi, il fait bon flâner au Knuedler, le mercredi matin, pour y remplir son panier. Mais la Ville de Luxembourg a décidé d'ouvrir cet espace à de nouveaux commerces de bouche pour créer un «Food village». Dès le 7 août prochain, de 9h à 14h, les visiteurs du marché pourront ainsi déguster aussi bien des spécialités asiatiques et thaïs que des wraps, pommes chips bio, du saumon fumé ou des huîtres mais aussi des tartines.

Encore un petit creux? Pas de soucis: salades, potages, des hamburgers, jus de fruits frais, vin et crémant, boissons à base de café seront également proposés par les sept enseignes ayant accepté de s'installer.

A travers cette initiative, la capitale tient à mettre un accent particulier sur le respect de l’environnement et notamment la prévention des déchets. Ainsi, la Ville encourage les exploitants à adopter une approche écoresponsable en choisissant des produits de saison, locaux, issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable. Mais cette démarche passera aussi par une incitation pour vendeurs et acheteurs à utiliser des récipients réutilisables ou pauvres en déchets pour le service des plats et boissons.