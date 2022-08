Le géant de l'Internet travaille actuellement à une mise à jour du matériel pour Street View. D'ici septembre, la mise à jour complète sera réalisée.

Google parcourt à nouveau les rues du Luxembourg

Uwe HENTSCHEL Le géant de l'Internet travaille actuellement à une mise à jour du matériel pour Street View. D'ici septembre, la mise à jour complète sera réalisée.

Michiel Sallaets se rend compte de la nécessité de renouveler l'ensemble des données pour le Luxembourg alors qu'il se rend à son rendez-vous à Howald. Le responsable de la communication de Google Belux, venu de Belgique, n'arrive pas à temps, car son système de navigation est dépassé et ne reconnaît pas certaines routes.

Comment les drones changent le monde des affaires au Luxembourg Ces dernières années, les drones sont devenus de plus en plus un facteur économique. Une nouvelle association sectorielle veut promouvoir le marché des drones au Luxembourg.

Il est donc grand temps de faire une mise à jour. Et c'est précisément ce à quoi Google travaille actuellement. Il ne s'agit pas d'une mise à jour des données de Google Maps, mais de Google Street View. Le service en ligne gratuit du groupe de données fournit des prises de vue à 360 degrés des rues, montre les façades des maisons, les environs et tout ce qui s'y rapporte. Tout cela sur la base d'énormes quantités d'images qui ont été collectées au préalable à l'aide de caméras spéciales installées sur des véhicules.

Pixellisé un jour, pixellisé toujours

Les images les plus récentes du Luxembourg datent de 2014, mais une grande partie des images de rue remontent à 2009 et 2010, lorsque les Opel Astra et leurs caméras ont sillonné pour la première fois les rues du Grand-Duché, entraînant de nombreuses prises de vue et au moins autant d'agitation.

La raison : les citoyens qui ne voulaient pas que leur maison soit photographiée n'avaient pas la possibilité de s'y opposer à l'avance. Il était certes possible et assez simple de demander à ce que sa maison ou son terrain soit rendu méconnaissable, mais seulement après coup, c'est-à-dire une fois que les images étaient déjà sur le réseau.

Cela a suscité un certain nombre de protestations. C'est pourquoi la commission nationale pour la protection des données avait à l'époque stoppé l'action jusqu'à ce que les faits soient clarifiés. Finalement, Google a obtenu gain de cause, justifiant sa décision d'une part par l'énorme travail qu'impliquerait une opposition en amont de la collecte des données, et d'autre part par la situation juridique au Luxembourg. Celle-ci le permet en effet.

Treize ans plus tard, rien n'a changé. Sauf que la plupart des gens s'y sont habitués depuis longtemps. «Nous ne faisons que nous déplacer dans l'espace public», dit Michiel Sallaets. Par conséquent, ce que Google pratique n'est en aucun cas contraire au droit en vigueur. De plus, les algorithmes du système sont si fiables que chaque visage et chaque plaque d'immatriculation sont automatiquement pixelisés, assure-t-il. Il est extrêmement rare que cela ne fonctionne pas et, si quelqu'un constate une erreur, elle est corrigée ultérieurement.

Il en va de même pour la pixellisation des photos de son propre terrain, souligne-t-il. Cela signifie que celui qui a décidé de rendre sa propriété méconnaissable ne doit pas craindre qu'elle soit à nouveau visible lorsque les images seront actualisées.

Cela a des avantages, mais aussi des inconvénients. Et pour l'employé de Google, il faut s'attendre à ce que les inconvénients l'emportent dans une telle démarche. «Le fait de rendre méconnaissable est irréversible», dit-il. Même si la maison ou le terrain est vendu et que le nouveau propriétaire souhaite que sa maison soit visible sur Google Street View, par exemple parce qu'il y tient un café ou un magasin, cela ne sera plus possible, selon Michiel Sallaets.

Trafic de données par voie postale

Depuis un peu plus d'un mois, les véhicules Street View sillonnent le pays. La plupart des rues ont déjà été photographiées, le tout devrait être dans la boîte en septembre. Mais il faudra encore attendre plusieurs mois avant que les données soient actualisées sur le réseau. «Des millions de photos sont prises à chaque trajet», explique le collaborateur de Google. Et puis, il faut encore assembler toutes les prises de vue. Cela prend du temps.

La grande quantité de données est également la raison pour laquelle le matériel n'est pas immédiatement téléchargé dans un cloud, mais envoyé par la poste pour être traité par le département informatique. Ainsi, un ordinateur plutôt discret est installé à l'arrière de la voiture et permet de stocker les enregistrements sur des supports de données. Lorsqu'un support de stockage est plein, il est placé dans une enveloppe usuelle et part ensuite pour un voyage analogique : «C'est en effet encore un peu old school», dit Michiel Sallaets en souriant, «mais on ne pourrait pas faire autrement».

Pour les prises de vue, il y a plusieurs caméras. Tout en haut de l'appareillage d'environ 15 kilos fixé sur le toit du véhicule se trouve un bloc bleu de forme organique avec au total sept caméras haute résolution qui peuvent filmer dans toutes les directions. En dessous, il y a encore deux caméras à très haute résolution qui permettent de saisir les façades des maisons de manière encore un peu plus détaillée.

«Cela permet par exemple de photographier les heures d'ouverture des magasins, souvent inscrites sur les portes, et de les mettre à disposition de l'utilisateur comme information supplémentaire».

Dans le pays voisin, la concurrence prend des photos

Là où le système atteint ses limites, c'est lorsque même l'automobiliste ne peut plus avancer. Comme par exemple lorsque des chantiers bloquent la route ou actuellement dans la ville, la Schueberfouer, pour laquelle une partie du centre-ville est également impraticable pendant des semaines. «Dans de tels cas, nous devons renoncer à de nouvelles prises de vue et attendre la prochaine fois que nous mettrons à jour le matériel pour ces zones», explique le porte-parole de Google.

Mais dans l'ensemble, toutes les routes du pays sont parcourues dans la mesure du possible. Même les petites routes secondaires et les chemins sont cette fois-ci passés en revue. Le matériel disponible pour le Luxembourg ne sera donc pas seulement actualisé, mais aussi étendu. Dans quelques mois, le Luxembourg pourra donc être exploré presque entièrement sur un écran, sur le téléphone portable ou sur la tablette - contrairement à l'Allemagne, où Google s'est heurté aux préoccupations de nombreux citoyens en matière de protection des données.

En 2010, les 20 plus grandes villes devaient également y être photographiées. Mais comme il fallait parfois pixelliser des rues entières en raison du grand nombre de contradictions, Google a renoncé à couvrir le reste du pays. Cette lacune a entre-temps été comblée par le concurrent de Google, Apple, qui a lancé son service il y a quelques années. Look Around a suivi le mouvement.

Les lieux les plus visités au Luxembourg sur Google Street View En première place des lieux du Luxembourg les plus visités sur Google Street View, on trouve le palais grand-ducal, suivi de l'aéroport, de la cathédrale, du château de Vianden et du pont Adolphe. Les deux centres commerciaux Knauf Pommerloch et Knauf Shopping Schmiede, la gare centrale, la Wilhelmsplatz et enfin le Musée d'art moderne (Mudam) occupent les autres places du Top Ten.

