Google Maps aide les automobilistes à économiser du carburant

Google a développé une nouvelle fonction pour son service de cartographie «Google Maps», afin d'indiquer aux automobilistes le chemin le plus efficace sur le plan énergétique. L'application, baptisée «More Sustainable Directions», est désormais disponible au Luxembourg. C'est ce qu'annonce l'entreprise mercredi via un communiqué de presse.

Selon ce document, la plateforme propose aux conducteurs des itinéraires alternatifs qui consomment moins de carburant. Les utilisateurs peuvent choisir l'itinéraire entre le chemin le plus rapide ou celui qui nécessite le moins d'énergie.

Dans la fonction, les conducteurs peuvent indiquer le type de moteur de leur véhicule (essence, diesel, hybride ou électrique). «Grâce à ces informations, l'application de navigation peut optimiser sa recherche pour être encore plus précise et proposer un itinéraire qui consomme encore moins de carburant ou d'énergie», explique l'entreprise. Par exemple, les moteurs diesel seraient généralement plus efficaces à haut régime que les moteurs à essence ou à gaz. En revanche, les véhicules hybrides et électriques sont plus efficaces dans les embouteillages.

Des économies pouvant atteindre un million de tonnes de CO₂

De plus, Google Maps offrirait un aperçu des possibilités de déplacement durable en dehors de la voiture, comme la marche, le vélo ou les transports en commun.

Pour développer cette solution, l'entreprise a collaboré avec différentes institutions et centres de recherche, dont le National Renewable Energy Laboratory aux États-Unis, ainsi qu'avec l'agence européenne pour l'environnement, écrit Google.

«En combinant les informations collectées par des tiers avec les tendances de conduite de Google Maps, des modèles avancés d'apprentissage automatique ont été développés et entraînés pour les types de moteur les plus populaires dans une région donnée», précise le communiqué.

La nouvelle fonctionnalité aurait le potentiel d'économiser jusqu'à un million de tonnes d'émissions de CO₂ par an, ce qui correspond à plus de 200.000 voitures retirées de la circulation chaque année. Outre le Luxembourg, le service est désormais disponible dans près de 40 autres pays européens, mais le déploiement optimal pourrait prendre quelques semaines.

Comment activer cette fonction ? Le chemin pour activer la nouvelle option est précisé en détail sur le centre d'aide Google Maps. Voici ce qu'il faut faire. • Pour activer ou désactiver les itinéraires économes en carburant après l'obtention d'un itinéraire:

- sur votre appareil mobile, ouvrez l'application Google Maps.

- recherchez votre destination ou appuyez dessus sur la carte.

- En bas à gauche, appuyez sur Itinéraire.

- En haut à droite, appuyez sur Plus puis Options d'itinéraire.

- Activez ou désactivez Préférer les itinéraires économes en carburant. • Pour activer ou désactiver les itinéraires économes en carburant dans l'application Google Maps:

- sur votre appareil mobile, ouvrez l'application Google Maps.

- appuyez sur votre photo de profil ou initiale, puis Paramètres, puis Paramètres de navigation.

- Faites défiler la page jusqu'à Options d'itinéraire et appuyez sur Privilégier les itinéraires économes en carburant. A noter que nous avons essayé, ce mercredi, d'activer l'option sur deux smartphones. Mais elle n'apparaît pas encore ! Contacté à ce sujet, Google explique que «le déploiement aura lieu dans les prochains jours». Encore un peu de patience, donc ! pam

