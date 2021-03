La société de transports, basée à Weiswampach, vient d'être déclarée en faillite. Mais en fait, depuis décembre, les employés n'ont pas touché de rémunération.

Getrans laisse 32 salariés sur le bord de la route

A la liste des faillites 2021, il faut ajouter la société de transports routiers Getrans. En effet, après de longs mois d'incertitude sur leur sort, les 32 employés (chauffeurs et administratifs) viennent d'être informés que l'entreprise venait de se déclarer en faillite. Un dénouement presque pour ces employés qui n'ont plus touché leur revenu depuis un trimestre. «Et encore, en décembre, nous n'avions reçu qu'un acompte. Mille euros, rien de plus.»

Injoignable, impossible d'obtenir des explications de la part de leur direction. Et même si déjà en 2018, Getrans présentait un bilan annuel en perte de 130.000 euros, rien ne laissait présager une telle issue. Pour Paul Glouchitski, secrétaire syndical LCGB, le manque de considération des dirigeants pour leurs salariés est «écœurant». Et il compte bien réunir ces employés pour les défendre, les aider à faire leur déclaration de créances et récupérer tout ou partie des salaires et indemnités dus depuis des mois et qui n'ont pas été versés.

La vague de faillites ne frappe toujours pas Bien qu'attendues «dans les mois à venir», les fermetures massives d'entreprises en raison de la crise sanitaire n'ont pas eu lieu en janvier, indique mercredi le Statec. Seules 120 sociétés ont ainsi mis la clé sous la porte, contre 154 un an plus tôt.

Au cluster for logistics, qui regroupe une grande partie des professionnels du transport luxembourgeois, aucune information à communiquer sur cette situation particulière. Getrans n'était pas membre et donc le groupement présidé par Carlo Thelen de la Chambre de commerce n'a pas eu connaissance d'éventuelles difficultés. Mais pour son porte-parole, il est clair que «2020 n'a pas été une année facile pour le secteur. L'année avait déjà commencé en recul avec la baisse des liaisons pour l'automobile et l'acier et le ralentissement de l'activité lié à la crise covid n'a rien arrangé».

Parmi les quelque 300 sociétés du pays spécialisées dans l'acheminement, celles qui ont le plus souffert sont les entreprises «au portefeuille clients peu diversifié. Il a suffi qu'un site ferme longtemps pour que certaines entreprises voient toutes leurs commandes passées s'effondrer».

