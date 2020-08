Les catholiques luxembourgeois s'apprêtent à célébrer le 15 août d'une façon peu ordinaire. Pas de miracle : messes et processions se trouvent soumises aux principes sanitaires en vigueur dans le pays pour tout rassemblement de plus de 10 personnes dans l'espace public.

Gestes barrières de rigueur pour les fêtes de l'Assomption

Patrick JACQUEMOT Les catholiques luxembourgeois s'apprêtent à célébrer le 15 août d'une façon peu ordinaire. Pas de miracle : messes et processions se trouvent soumises aux principes sanitaires en vigueur dans le pays pour tout rassemblement de plus de 10 personnes dans l'espace public.

Depuis le 9 juillet déjà, les messes dans les églises luxembourgeoises doivent se plier à de nouvelles règles. Si l'inscription téléphonique des fidèles pour les services religieux n'est plus de rigueur partout, elle revient au libre choix des curés modérateurs. Mais surtout la possibilité d'organiser des processions a été obtenue, «sous réserve de l’observation des mesures de sécurité» précise l'évêché de Luxembourg. Et c'est bien là une des préoccupations du moment pour la communauté catholique du pays, à l'approche du 15 août.

Comment organiser les festivités de l'Assomption dans pareil contexte sanitaire? Visiblement le choix a été fait : aux défilés des croyants, on préférera cette année les rassemblements en extérieur. C'était là une des recommandations de l'Eglise : «Lorsque cela semble opportun, la procession peut être remplacée par un service religieux -le cas échéant- en plein air». La consigne sera donc respectée pour les deux grands événements du weekend à Vianden, et au plus ancien lieu de pèlerinage du pays dédié à la Vierge Marie, Girsterklaus.

Déjà en mai dernier, le pèlerinage à Fatima, à Wiltz, avait dû être annulé. Quelques croyants avaient toutefois rejoint le site de prière. Photo : Nico Muller

Pour Vianden, le temps fort sera ainsi constitué de la messe pontificale à ciel ouvert. La cérémonie est programmée dimanche 16 août à 10h30, en présence du cardinal Jean-Claude Hollerich. «Nous demandons aux gens qui souhaitent participer de s'inscrire», indique le secrétariat paroissial. Pas tant pour limiter la fréquentation, mais «plutôt pour bien connaître le nombre de chaises à transporter».

Au préalable, les paroissiens pourront tout de même marcher ensemble («à bonne distance») entre la statue de Fatima et le Herrgottsgäertchen dans les bois. «On craint plus la météo cette fois que le virus», sourit-on à Vianden à l'approche de la cérémonie qui -habituellement" rassemble un peu plus d'une centaine de personnes.

L'accès à la chapelle de Girsterklaus sera limité le temps des deux messes du week-end Photo : Anouk Antony

A Girsterklaus aussi, les 15 et 16 août prendront une allure particulière. Si deux messes en plein air seront organisées pour cette Assomption 2020 (les 15 et 16 août), ni procession ni fête ne figurent au programme. Et pas question d'accueillir à l'intérieur de la petit chapelle au-delà de 13 ménages. Cela afin de respecter les consignes de distanciation.

Pour mémoire, le 2 juin dernier, la traditionnelle procession d'Echternach avait dû être annulée, au grand désespoir des fidèles comme des commerçants.

Il est à noter qu'en Moselle (FR), le préfet a rendu le port du masque obligatoire lors de toutes les processions et cérémonies religieuses de plein air, prévues dans le cadre des fêtes de l’Assomption. Une mesure élargissant l'obligation de la protection buccale sur les marchés, fêtes foraines, vides-greniers en vigueur depuis le 12 août.

