Georges Engel testé positif au covid-19

Le chef de fraction LSAP a dû se mettre en retrait de ses activités parlementaires après avoir été contaminé. Il s'agit du second cas de quarantaine officiellement reconnu dans le milieu politique luxembourgeois.

(pj avec Annette Welsch) Le Luxembourg compte actuellement près de 1.000 sujets en infection active au covid-19. Et parmi ces malades figure désormais Georges Engel (LSAP) L'ancien bourgmestre de Sanem l'a confirmé au Luxemburger Wort : jusqu'au 5 octobre, il lui est interdit de reprendre ses fonctions de leader des députés socialistes à la Chambre. Le quinquagénaire l'a appris samedi dernier, à l'issue d'un test de dépistage effectué après un séjour à l'étranger.

L'isolement à la maison, éloignement du travail et de la famille et bien sûr la recherche des contacts : le parlementaire se soumet de bonne grâce au protocole sanitaire qu'impose son état de santé. «C'est extrêmement professionnel et bien fait», confie-t-il au passage. Un certain nombre de collègues avec lesquels il a eu des entretiens la semaine dernière au sein du groupe parlementaire et de l'Assemblée ont également dû être mis en quarantaine et d'autres de ses relations ont dû subir un test. «Jusqu'à présent, tous sont revenus négatifs. La pire chose pour moi serait d'avoir infecté quelqu'un.».

Jusqu'à présent, mises à part toux et fièvre, Georges Engel reconnaît que son travail n'a pas eu à pâtir de l'infection. «Je me sens fatigué, mais je reste en contact avec la fraction mais uniquement par vidéoconférence.»



A noter que le socialiste n'est pas le seul dans son camp à avoir dû subir cette mise à l'écart préventive il y a quelques mois. Ainsi, dès la mi-mars, le ministre de l'Economie avait dû lui aussi se mettre en retrait de la scène politique. Franz Fayot avait choisi de se placer en «quarantaine» après avoir été en contact avec une personne positive au covid-19. Alors que la crise pointait déjà, il avait dirigé réunions et travail de ses collaborateurs depuis chez lui. Un test, négatif, l'autorisant ensuite à reprendre ses fonctions.

