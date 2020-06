Après 15 années de mandat, l'élu LSAP démissionne de son poste à la tête de la commune de Sanem. A 51 ans, il entend se consacrer pleinement à sa fonction de chef de groupe socialiste au Parlement.

Georges Engel rend son tablier de bourgmestre

(JFC, avec Anne Heintz) - 700 célébrations de mariages, 150 réunions du conseil communal, cinq élections communales, cinq scrutins nationaux, des funérailles qui l'ont ému, des rencontres citoyennes à foison et des dossiers qui l'ont privé de sommeil. Après 15 années de mandat, Georges Engel rend son tablier comme bourgmestre de Sanem. A 51 ans, le député-maire et chef du groupe LSAP à la Chambre démissionnera officiellement le 10 juillet, avant la fin de son mandat à la tête de cette commune de 17.500 habitants.

L'élu sentait que le moment était venu pour lui de faire ses adieux communaux et de laisser la place à quelqu'un d'autre. «Je me suis dévoué à 100% pour ma fonction et j'ai tout donné. Cette décision de démissionner prématurément n'a pas été facile à prendre. Mais désormais, je veux me consacrer pleinement à mes responsabilités en tant que porte-parole du groupe LSAP à la Chambre», déclare Georges Engel. Un poste dont il a hérité début janvier des mains d'Alex Bodry.

En décembre dernier déjà, le futur ex-bourgmestre avait annoncé son intention de ne pas aller au bout de son mandat. Il avait alors pointé la date du 11 novembre 2020, soit 15 ans pile après avoir pour la première fois prêté serment en tant que bourgmestre. Mais la crise du coronavirus est venue bouleverser ses plans... «Depuis le début de la crise, le travail parlementaire me prend tellement de temps qu'il m'est de plus en plus difficile de remplir mes fonctions au niveau local», explique Engel. D'où ce processus de démission accélérée.

Celui ou celle qui lui succédera devra être désigné(e) dans la foulée. Dans les rangs du LSAP, l'actuelle échevine et députée Simone Asselborn-Bintz fait figure de favorite. En cascade, Steve Gierenz, 35 ans, accéderait lui à la fonction scabinale. Et, vu que Georges Engel a aussi émis le souhait de ne plus siéger en tant que conseiller communal, c'est Yves Dahm, 46 ans, qui prendra la relève. «Après longue et mûre réflexion, j'ai décidé de tirer un trait sur ma carrière d'homme politique local. Cependant, je compte rester actif dans la section locale du LSAP», souligne le bourgmestre démissionnaire, qui fut président de cette section du parti pendant 19 ans.

Belval, Ueschterhaff, Knauff

«Lorsque je suis devenu bourgmestre pour la première fois en 2005, Sanem comptait un peu plus de 14.000 âmes. Aujourd'hui, la commune abrite 17.500 habitants. À l'époque, l'administration municipale employait près de 270 personnes, un nombre qui a aujourd'hui triplé. C'est l'ensemble de l'appareil administratif local qui a été modernisé et structuré. En outre, au cours des quinze dernières années, des écoles ont été rénovées dans toute la commune, de nouvelles salles de sport ont été construites et une maison de retraite communale ainsi que des structures d'accueil pour les enfants ont été créées. Ce sont des projets dont je suis fier», détaille le jeune quinquagénaire.

Georges Engel souligne en particulier le développement de l'ancien site industriel de Belval, dont les deux tiers sont situés sur le territoire de sa commune. Alors qu'en 2005, aucun bloc d'habitations n'y était érigé, «1.415 habitants peuplent aujourd'hui ce quartier parfaitement connecté et intégré», relève Engel.

L'homme politique socialiste garde également en mémoire les dossiers difficiles, comme la construction du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff, le contournement de Bascharage ou les projets de construction d'une usine de laine de roche de la société Knauff. Pendant toutes ces années, Georges Engel a été guidé par cette phrase qu'il prononçait à la fin de chaque concert donné pendant son temps libre: «Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien.»

