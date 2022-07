Pendant des mois, les entraîneurs des centres de formation n'ont pas été payés. Un haut fonctionnaire du ministère des Sports a bloqué le paiement.

Problème avec le ministère des Sports

Georges Engel réagit aux heures d'entraînement non payées

Michèle GANTENBEIN Pendant des mois, les entraîneurs des centres de formation n'ont pas été payés. Un haut fonctionnaire du ministère des Sports a bloqué le paiement.

Le monde sportif luxembourgeois a depuis un certain temps des problèmes avec le ministère des Sports et est de plus en plus frustré. La communication et la collaboration ne fonctionnent pas. Le milieu sportif ne serait pas impliqué dans les discussions et consulté lors des décisions et le souhait d'une plus grande collaboration serait ignoré. «Nous n'avons pas d'accès direct aux collaborateurs du ministère. Toute communication passe par le premier conseiller de gouvernement», a déclaré André Hoffmann, président du Comité national olympique (COSL), interrogé mercredi par le Luxemburger Wort. Et celle-ci ne se passe justement pas bien.

Un incident récent, qui a suscité l'indignation dans le monde du sport, vient illustrer ce que veut dire André Hoffmann. Pendant une longue période, les entraîneurs et les physiothérapeutes des centres de formation n'ont pas été rémunérés pour les heures effectuées. Le Sportlycée est responsable de la coordination des centres de formation. Mais les heures sont payées une fois que le ministère des Sports a approuvé les paiements. Cela n'a pas été le cas pendant plusieurs mois, ou seulement en partie, mais le ministère n'en a apparemment pas informé les personnes concernées, à commencer par le Sportlycée.

Submergé de plaintes

Le mécontentement s'est répandu parmi les entraîneurs concernés lorsque l'argent n'a pas été versé. Le Sportlycée a été submergé de plaintes, si bien que la direction de l'établissement s'est vue contrainte d'écrire une lettre aux fédérations pour expliquer la situation et indiquer que ce n'était pas le Sportlycée, mais le ministère qui retenait les fonds. Le Sportlycée n'aurait pas été impliqué dans la décision et aurait été lui-même surpris. La somme des heures non payées s'élèverait à 52.000 euros, selon la lettre du 21 juillet, dont le Luxemburger Wort a obtenu une copie.

La lettre mentionne nommément le haut fonctionnaire responsable. Il s'agit du premier conseiller de gouvernement et coordinateur général Laurent Deville. Il a retenu les paiements en raison d'une «nouvelle interprétation de la base légale», écrivent le directeur du Sportlycée Pascal Schaul et le directeur adjoint Yann Schneider. Il s'agit en l'occurrence d'un arrêté gouvernemental en vigueur depuis plus de 20 ans.

Nous avons redressé la situation et fait en sorte que les entraîneurs qui ont effectué un travail et qui, pour certains, ont besoin d'une rémunération rapidement, la reçoivent immédiatement. Le ministre des Sports Georges Engel (LSAP)

Georges Engel réagit

Interrogé à ce sujet, le ministre des Sports Georges Engel (LSAP) a confirmé mercredi que la suspension des paiements résultait d'une décision de Laurent Deville, qui avait remis en question la base légale. Elle peut effectivement être interprétée de différentes manières, a confirmé Georges Engel. Mais il a décidé, jusqu'à nouvel ordre, de gérer les choses comme elles l'étaient jusqu'à présent et a ordonné les paiements, a-t-il ajouté. «Nous avons redressé la situation et fait en sorte que les entraîneurs qui ont fourni un travail et qui, pour certains, ont besoin d'une rémunération rapidement, la reçoivent immédiatement». Le ministère travaille actuellement à l'élaboration d'une nouvelle base légale dans laquelle la rémunération sera réglée de manière plus précise. Elle devrait être disponible à l'automne.

Le ministre des Sports Georges Engel a ordonné que les indemnités dues soient versées, exprimant ainsi son désaccord avec la démarche de son haut fonctionnaire. Photo: Guy Jallay

Le président du COSL, André Hoffmann, ne comprend pas pourquoi une base légale «qui a fonctionné et a été appliquée pendant 20 ans est tout à coup remise en question par une personne». Il existe également un comité de coordination, dans lequel le COSL est représenté, «où l'on aurait pu discuter des éventuels problèmes liés à la base légale».



Cette affaire soulève un certain nombre de questions : Georges Engel était-il informé de l'action de son fonctionnaire et l'a-t-il soutenu, ou le fonctionnaire a-t-il bloqué les paiements de son propre chef et sans en référer à son ministre, annulant ainsi de facto le décret ? Il n'en a pas le droit. Seul le gouvernement peut le faire. Le ministre a-t-il éventuellement ordonné lui-même la suspension des paiements ? Et si le fonctionnaire a agi à l'insu de son ministre ? Quand le ministre a-t-il été informé que les heures travaillées n'étaient pas payées et quelles seront les conséquences de cette affaire ?

A l'insu du ministre

Les informations actuellement disponibles indiquent que le haut fonctionnaire a agi de son propre chef et à l'insu de son ministre. Georges Engel est également ministre du Travail et ne peut en principe pas se permettre d'avoir des problèmes pour des heures de travail non payées.

La loi confère une grande autonomie au mouvement sportif et un rôle secondaire à l'État. Mais la pratique est différente. L'État s'approprie tout. André Hoffmann, président du COSL

Pour André Hoffmann, cette manière de procéder illustre le style de gestion général du premier conseiller de gouvernement : «Zéro communication, zéro collaboration. Nous sommes tenus à l'écart et des décisions qui sont prises et que personne ne peut plus comprendre. C'est particulièrement négatif pour le développement du sport au Luxembourg. Si cela continue, nous ferons un pas en arrière au lieu d'aller de l'avant», a déclaré Hoffmann.

Des relations difficiles avec le ministère

Selon lui, le sport n'a jamais fonctionné ainsi auparavant, pas plus que la loi sur le sport. «La loi confère une grande autonomie au mouvement sportif et un rôle secondaire à l'Etat. Mais la pratique est différente», analyse Hoffmann. L'État s'approprie tout, selon lui. Le projet de nouvelle loi sur le sport, élaboré par le prédécesseur d'Engel, Dan Kersch (LSAP), va exactement dans ce sens. Selon le projet de loi, le ministre aura à l'avenir également son mot à dire dans la sélection des athlètes. Une nouveauté à laquelle le COSL s'oppose massivement.

Lors du congrès de la COSL en mars 2022, le président André Hoffmann n'a pas caché ses critiques à l'égard du ministère des Sports. Photo: Ben Majerus

Les relations difficiles avec le ministère, qu'André Hoffmann attribue au haut fonctionnaire, avaient ouvertement été évoquées en mars lors du congrès du COSL.. A ce moment-là, ce n'était plus Dan Kersch (LSAP) qui était ministre des sports, mais Georges Engel.

Laurent Deville est considéré comme un protégé de Dan Kersch, qui l'a emmené partout au cours de sa carrière politique: du Syvicol à l'Intérieur, de l'Intérieur au ministère des Sports. Son mandat de premier conseiller de gouvernement expire cette année. Selon nos informations, le mandat ne sera pas prolongé et Laurent Deville sera transféré à l'Intérieur. Interrogé à ce sujet, Georges Engel a déclaré ne pas vouloir commenter les rumeurs.

Flou autour du commissaire au sport

Le flou règne également sur ce qu'il adviendra du projet de loi 7708 visant à pourvoir les postes de haut niveau au ministère des Sports, dont celui de commissaire aux sports. Ce poste est vacant depuis près de deux ans. Dan Kersch ne l'a pas repourvu après le départ à la retraite de Rob Thillens en septembre 2020. En novembre 2020, il a fait passer un projet de loi par la voie des instances, redéfinissant la nomination du commissaire aux sports et du directeur de l'école de sport ENEPS. Le projet a immédiatement déclenché une tempête d'indignation. La raison : à l'avenir, il n'y aura plus de critères de sélection à respecter pour le commissaire sportif.

Le COSL et l'Association des professeurs d'éducation physique (APEP) ont immédiatement tiré la sonnette d'alarme et se sont opposés à l'abaissement de toutes les qualifications. Selon l'association des professeurs d'éducation physique, le commissaire aux sports est un personnage clé important qui doit avoir une connaissance approfondie de toutes les facettes du sport luxembourgeois et disposer de qualifications et de compétences dans de nombreux domaines du sport. Le syndicat des fonctionnaires d'Etat CGFP a également fait part de son désaccord, sentant le danger d'un patronage partisan et d'un copinage.

Ce qui est piquant dans ce projet, c'est qu'il a été écrit par Laurent Deville et qu'il a été taillé sur mesure pour lui. A l'époque, Dan Kersch s'est vu reprocher de vouloir modifier la loi pour aider son proche à obtenir le poste le plus élevé du ministère des Sports. Deux ans de préavis devaient suffire pour modifier la loi et le nommer commissaire aux sports.

Mais le silence s'est fait autour du projet de loi 7708. Le 2 avril 2021, le Conseil d'État a publié un avis bref mais critique sur le projet de loi. Les conseillers se sont prononcés contre la suppression de toutes les conditions d'admission et ont conseillé de définir des critères minimaux applicables à tous les commissaires du gouvernement afin d'assurer une certaine cohérence. Depuis, le processus législatif semble être à l'arrêt.

Le texte sera-t-il révisé, voire retiré ? A ce sujet, Georges Engel a déclaré que des adaptations étaient en cours sur plusieurs textes, qui seront présentés en septembre au Conseil des ministres. L'objectif est de rendre les textes plus compréhensibles. Il n'a pas encore été décidé si le projet de loi sur la nomination des commissaires sportifs sera retiré. Il n'a pas encore été décidé non plus si et quelles seront les conditions d'accès au poste de commissaire au sport, ni même s'il y aura un commissaire au sport. «Je dois encore avoir quelques entretiens avec différentes personnes à ce sujet», a déclaré pour conclure le ministre des Sports.

