La plateforme numérique dédiée à la cartographie vient de lancer un challenge aux jeunes Luxembourgeois. Une belle leçon de géographie en cette période de confinement.

Géoportail va vous faire voir du pays

Chaque jour, près de 4.000 internautes cliquent sur le site géoportail.lu. Une belle fréquentation qui s'explique par la richesse de cette plateforme nationale regroupant l'ensemble des données géographiques du pays. Mais, depuis ce lundi, voilà le site proposant un jeu ouvert aux écoliers. «Une façon de faire notre part pour que le confinement se passe au mieux», se satisfait Jeff Konnen, responsable du service dépendant du ministère des Finances.

L'idée de s'orienter vers les jeunes trottait dans les esprits depuis longtemps, la crise sanitaire aura permis au projet de voir jour. «Nous continuons à assurer notre mission de service public, mais là nous offrons aux écoliers (mais aussi à leurs parents ou aux enseignants) l'occasion de réviser leur géographie en s'amusant et aussi de découvrir notre site.»

Désormais, et jusqu'à la reprise des cours, chaque jour une question sera posée pour ce challenge inédit. Sur un lieu, une notion géographique, le cours de telle rivière, le nom d'un site fameux. Exemple, pour ce lancement, il faut lister toutes les villes et villages qui voient couler l'Alzette. Et attention, avec ses 73 km de long, elle en fait du chemin. Pour ne pas se tromper, un passage par le site aidera les joueurs. «En plus, c'est vraiment l'occasion rêvée pour voir que la géographie, ce n'est pas qu'un cours en classe mais une réalité», s'enthousiasme Jeff Konnen.

Il est vrai que l'adresse regorge d'informations sur la topographie du pays, ses villes, ses campagnes, ses lots de chasse, son réseau hydrologique, ses chemins de randonnée, ses parcelles cadastrales. «Au total, nous mettons à disposition plus de 700 couches d'informations diverses», rappelle le responsable de geoportail.lu Et que ceux qui n'apprécient pas la lecture des cartes se rassurent, il y a aussi nombre de plans 3d et vues aériennes qui leur donneront une autre image du Grand-Duché, de leur quartier, de leurs coins favoris.

Geoportail.lu: Tout savoir sur votre terrain en un clic Le Ministre de l'Intérieur, Dan Kersch, a présenté ce mardi matin la nouvelle plateforme de visualisation des plans d'aménagement général (PAG), disponible depuis aujourd'hui sur le tout nouveau site internet «Géoportail».

Signe de l'intérêt de cette plateforme, pas moins de 30.000 utilisateurs exploitent régulièrement les données mises en ligne par la plateforme luxembourgeoise. La police grand-ducale aussi bien que guichet.lu puisant là de quoi alimenter leur fonds de cartes. Avec cette précision importante apportée par le responsable du site : «Nous sommes bien plus précis dans les recherches d'adresses que GoogleMap».

Sans parler de la foultitude de recherches possibles aussi bien sur l'environnement, les infrastructures, le tourisme, l'agriculture. Une véritable fenêtre ouverte en somme sur l'ensemble de ce qui fait la beauté ou la richesse des 2.586 km2 du territoire.

