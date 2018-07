Des centaines de personnes ont participé au Gaymat 2018 ce samedi dans la Métropole du fer.

Gaymat: la marche de l'Égalité colore Esch/Alzette

(ChB) - Chaque deuxième samedi de juillet, l'asbl Rosa Lëtzebuerg organise le Gaymat, point culminant d'une série d'événements qui se déroulent sur plusieurs jours destinés à célébrer l'égalité et la diversité.

Le Gaymat marque aussi la fin de la Semaine de la fierté luxembourgeoise.

La marche de l'Egalité a commencé à 12h00 sur la place de l’Hôtel de Ville à Esch/Alzette, avec de la musique, des animations, des contributions politiques et diverses activités artistiques.

A 14 heures, le cortège est parti de la place de la Résistance (place du Brill) pour se diriger à travers la rue de l’Alzette.



"L'homosexualité toujours passible de peine de mort"

L'asbl Rosa Lëtzebuerg rappelle: "Malheureusement, il existe encore de nombreuses lois en Europe et dans de nombreux pays du monde qui répriment ou limitent les personnes queer dans leur quotidien ou qui menacent leur vie. L’homosexualité est toujours passible de la peine de mort dans 8 pays avec lesquels nous travaillons en partie avec l’UE."

"Au sein de l’UE, cependant, il y a un contrecoup. Même dans les États membres les plus avancés, les attaques violentes contre les personnes queer sont devenues de plus en plus fréquentes ces derniers mois."

"Nous devons combattre ceci et nous invitons toute la société dans le sens et dans la tradition de le fierté à célébrer la merveilleuse diversité de vivre ensemble, d’échanger des idées, de découvrir un terrain commun et surmonter les préjugés."