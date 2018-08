Meteolux a publié un avis de vigilance jaune ce mercredi en raison des orages qui s'annoncent sur tout le Luxembourg.

Gare aux orages ce mercredi

Anne FOURNEY Meteolux a publié un avis de vigilance jaune ce mercredi en raison des orages qui s'annoncent sur tout le Luxembourg.

Les prévisions font part d'averses isolées dans la matinée. Des pluies plus abondantes à fortes et des orages sont à craindre l'après-midi et en soirée. La température atteindra les 26°C dans la journée et se refroidira avec les orages pour se situer en soirée autour de 13 à 15°C.

Ces précipitations occasionneront des bancs de brume dans la nuit de mercredi à jeudi.

Jeudi le temps sera plus sec et partiellement nuageux, quelques averses seront encore possibles l'après-midi. Le mercure oscillera entre 10 et 12°C le matin et atteindra 19 à 22°C l'après-midi.