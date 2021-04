Gare aux aléas des prélèvements covid

Si l'Académie de médecine française alerte sur les potentiels dangers des tests PCR mal réalisés, le ministère de la Santé luxembourgeois se veut rassurant. Seuls les professionnels de santé formés peuvent en effet effectuer ces opérations au Grand-Duché.

Anne-Sophie DE NANTEUIL Si l'Académie de médecine française alerte sur les potentiels dangers des tests PCR mal réalisés, le ministère de la Santé luxembourgeois se veut rassurant. Seuls les professionnels de santé formés peuvent en effet effectuer ces opérations au Grand-Duché.

Après les déboires du vaccin d'AstraZeneca, au tour des tests PCR de semer l'inquiétude. Cet été déjà, les rumeurs allaient bon train sur les réseaux sociaux. Parmi elles, des prélèvements nasopharyngés qui seraient dangereux pour le cerveau. Si cette mise en garde s'est rapidement révélée fausse, la méthode ne serait néanmoins «pas sans risque», alerte l'Académie de médecine française en cette fin de semaine.

Si la plupart sont bénins, les prélèvements mal effectués pourraient en effet entraîner «désagrément, douleur ou saignement». De «graves complications commencent à être décrites dans la littérature médicale», poursuit le collège scientifique, en citant «des brèches de l'étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite». Pour éviter toute complication, l'institution française préconise donc de réserver la réalisation de ces tests «aux professionnels de santé formés», mais également de s'enquérir d'éventuels antécédents ORL avant d'y procéder.

Au Luxembourg, s'il n'existe à ce jour aucun recensement sur d'éventuels cas, le ministère de la Santé se veut rassurant. Ces prélèvements nasopharyngés sont en effet tous effectués «par un personnel compétent». En d'autres termes, par «des professionnels de la santé incluant cette compétence dans leurs attributions ou qui y ont été formés» ou par «des personnes qui peuvent se prévaloir d’une formation agréée», précise une porte-parole.

Quant aux autotests, commandés massivement, la question ne se poserait pas. Selon le ministère de la Santé, ces derniers se feraient essentiellement «sur prélèvement nasal antérieur». Plus concrètement, la manipulation consiste à recueillir un échantillon de mucus sur 3-4 cm. Celui-ci se fait néanmoins au sein du vestibule nasal, et non au niveau du nasopharynx comme c’est le cas pour les tests PCR et antigéniques pratiqués en laboratoire.

A noter que, comme pour les prélèvements PCR, il existe des autotests moins invasifs. A savoir, par prélèvement salivaire. Dans ce cas, un simple crachat suffit. Une option qui pourrait alors être déployée pour le dépistage des enfants dans les écoles.

