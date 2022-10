Dimanche a eu lieu le «National Commemoratiounsdag». Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale a été commémoré à plusieurs endroits.

Journée de Commémoration Nationale

«Garder la mémoire vivante»

Frank WEYRICH Dimanche a eu lieu le «National Commemoratiounsdag». Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale a été commémoré à plusieurs endroits.

Depuis 1946, le «National Commemoratiounsdag» a lieu chaque année en octobre. Ce jour-là, le pays se souvient de tous les habitants qui ont été actifs dans la résistance pendant la domination nazie, qui ont été déportés dans des prisons ou des camps de concentration, qui ont été déplacés ou qui ont été contraints de porter l'uniforme de la Wehrmacht allemande à partir de 1942, en violation du droit international.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7 La cérémonie commémorative s'est déroulée par un beau temps automnal. Photos: Chris Karaba

La cérémonie commémorative s'est déroulée par un beau temps automnal. Photos: Chris Karaba Le Grand-Duc Henri, suivi de Xavier Bettel et de Fernand Etgen. Plusieurs organisations patriotiques étaient venues. Xavier Bettel et François Bausch. Les événements de la guerre ont été commémorés par le dépôt d'une gerbe de fleurs.

Les commémorations ont débuté cette année au Monument national de la Solidarité au Kanounenhiwwel en présence du grand-duc Henri. Un hommage a ensuite été rendu aux victimes de la Shoah, avant le dépôt de gerbes à la «Gëlle Fra». Au «Mémorial de la Déportation» à Hollerich, on a commémoré le déplacement forcé.

Clôture à la croix de Hinzert

La clôture des commémorations a eu lieu au cimetière Notre-Dame, à la croix de Hinzert. La croix a été fabriquée avec des matériaux provenant de l'ancien camp spécial SS de Hinzert dans le Hunsrück. En tant que «Monument national de la Résistance et de la Déportation», elle symbolise la souffrance de tous ceux qui se sont opposés à la politique de l'occupant nazi entre 1940 et 1945.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7 Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale. Photos: Chris Karaba

Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale. La cérémonie commémorative s'est achevée au cimetière Notre-Dame, à la croix de Hinzert. De nombreux invités étaient venus. Dépôt de gerbes par Xavier Bettel et François Bausch. Xavier Bettel et Maisy Ginter-Bonichaux. Maisy Ginter-Bonichaux.

En présence de Fernand Etgen, président de la Chambre des députés, et de Lydie Polfer, bourgmestre de la ville, le ministre d'État Xavier Bettel et le vice-Premier ministre François Bausch ont déposé, au nom du gouvernement luxembourgeois, une couronne de fleurs à la mémoire des victimes du nazisme. Dans son allocution, le Premier ministre a souligné quelques idées importantes concernant la journée nationale du souvenir :

«Cette cérémonie était, il y a quelques années encore, purement catholique. Si nous sommes aujourd'hui réunis ici avec des représentants de toutes les communautés religieuses, c'est un signe d'évolution et de cohabitation dans le respect de l'un pour l'autre. Cette année marque le 80e anniversaire de la grève générale de 1942, un moment de notre histoire que nous ne devons pas oublier et que nous devons toujours garder à l'esprit en ces temps troublés. Suite au décret de l'enrôlement forcé par l'occupant de l'époque, les gens se sont mis en grève générale dans de nombreux endroits du pays. Cela concernait des hommes et des femmes, des écoliers et des écolières. C'était une décision courageuse à une époque de persécution brutale de la critique et de l'opposition».

Ensemble pour un Luxembourg libre

Dans les organisations de résistance qui avaient déjà posé les jalons en amont, des gens d'horizons différents étaient engagés, mais tous avaient un objectif commun en tant que combattants : un Luxembourg libre, selon Xavier Bettel.

Dans ses mots de conclusion, il a ensuite regardé vers l'avenir : «Aujourd'hui, notre pays et notre société sont confrontés à de nouveaux défis que nous devons relever ensemble, en faisant preuve d'autant de solidarité et de courage que les générations qui nous ont précédés. Nous ne devons pas détourner le regard et nous devons nous engager pour la paix, pour la démocratie et le droit, et ce, ensemble».

