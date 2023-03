Garde d'enfants: le chèque service-accueil passe à 5,40 euros de l'heure

Le ministère de l'Éducation nationale souhaite réformer le statut des assistants parentaux afin d'améliorer la qualité de l'accueil. Le cabinet a approuvé le projet de loi mercredi.

(mig) - Les assistants parentaux garantissent un mode de garde alternatif aux crèches et aux maisons relais. Au Luxembourg, il y en a un peu plus de 400 agréés par le ministère de l'Éducation nationale. Ils peuvent accueillir au maximum cinq enfants âgés de 0 à 12 ans et doivent répondre à toute une série de critères de qualité.

Afin d'améliorer la qualité de la prise en charge par les assistants parentaux et de continuer à promouvoir ce mode de prise en charge, la législation actuelle est adaptée. Le projet de loi a été adopté mercredi par le cabinet et prévoit les mesures suivantes, communiquées par le ministère de l'Éducation par communiqué de presse.

L'aide maximale de l'État dans le cadre du chèque-service accueil (CSA) passe de 3,75 à 5,40 euros par heure et par enfant. Le tarif de nuit est supprimé. Les aides maternelles peuvent fixer elles-mêmes leur tarif horaire. Si celui-ci est supérieur à 5,40 euros, les parents doivent payer la différence.

L'État aide les assistants parentaux, s'ils font partie du système CSA, à acheter le mobilier et le matériel dont ils ont besoin pour leur activité, en leur accordant une subvention unique pouvant atteindre 3.000 euros.

Les exigences linguistiques auxquelles les assistants parentaux doivent satisfaire sont révisées. Tous les futurs assistants parentaux qui demandent un agrément doivent avoir atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues dans au moins une des trois langues officielles du pays. Les assistants parentaux agréés selon les anciennes dispositions et qui ne satisfont pas à ces exigences linguistiques devront s'adapter aux nouvelles dispositions dans un délai de trois ans.

Les futurs assistants parentaux doivent avoir réussi une troisième (classique ou générale). La nouvelle loi précise la formation préalable que doivent avoir les personnes qui souhaitent travailler en tant qu'accueillants familiaux.

