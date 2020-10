Bouleversé par les changements de comportement des lecteurs, induits par la digitalisation, le secteur de la presse au Luxembourg doit bénéficier d'un nouveau régime d'aide étatique. Mais les avis divergent, notamment sur le montant à allouer.

Garantir «à tout prix» l'accès à l'information

Présenté à la mi-septembre par Xavier Bettel (DP), ministre des Communications et des Médias, le projet de loi n°7631 sur la réforme de l'aide à la presse fait couler pas mal d'encre. Destiné à «optimiser le régime actuel de l’aide à la presse écrite (...) et l’adapter à l’ère contemporaine», le texte entend mettre en place «un véritable changement de paradigme» en modifiant les critères de perception des aides. Si jusqu'à présent l'aide à la presse était versée en fonction du nombre de pages imprimées, le futur régime souhaite conditionner ce soutien au nombre de journalistes professionnels présents dans les rédactions.

Une idée saluée aussi bien par l'association luxembourgeoise des médias d'information (ALMI), représentant les dix éditeurs de presse luxembourgeois, que par la Chambre des Métiers au travers de leur avis respectif. L'organisme représentatif du patronat de l'artisanat estime d'ailleurs qu'«en remplaçant un critère purement quantitatif par des critères principalement qualitatifs et intellectuels», le gouvernement «prend un pari sur un avenir de la presse écrite qui sera de plus en plus digital et qui s'inscrira dans un contexte d'évolutions économique et sociétale qui ne lui sont pas favorables».

C'est justement sur cet aspect financier que les avis divergent. Car si le texte prévoit bel et bien une enveloppe annuelle maximale de 10 millions d'euros, soit deux millions de plus que le régime actuel, le détail de leur attribution pose question. Considéré par Raphaël Kies, spécialiste des médias à l'Uni, comme «minime par rapport aux apports de la presse», ce montant est réparti entre une part proportionnelle, baptisée «aide à l’activité rédactionnelle», et une part fixe, dénommée «aide à l’innovation». La première représentant 30.000 euros annuels par équivalent temps plein (ETP) de journaliste en CDI, la seconde étant plafonnée à 200.000 euros pour chaque éditeur éligible «dans les limites budgétaires disponibles».

Deux montants toutefois jugés insuffisants. Tant du côté des éditeurs de presse que de celui de la Chambre des Métiers qui juge que «la diffusion de l'information et son accessibilité (...) doit être garantie à tout prix». Si cette dernière n'avance pas de chiffre, se contentant de proposer «la révision à la hausse du montant accordé par journaliste au titre de l'aide à l'activité professionnelle'», l'ALMI souhaite la mise en place d'un système dégressif en fonction de la taille des rédactions.

Un palier maximum de «55.000 euros par ETP de journaliste professionnel pour des rédactions comprises entre un et dix journalistes par publication-marque média», puis 45.000 euros pour des rédactions dotées de onze à 20 journalistes et 30.000 euros à partir du 21e journaliste. Une idée doublée par l'abandon de toute restriction concernant le montant de l'«aide à l’innovation».

Autre demande commune, l'introduction «d'un mécanisme d'adaptation régulière (...) à l'augmentation du coût de la vie». Autrement dit, la revalorisation du montant des aides sur le principe de l'index, justifié par l'ALMI par le besoin de bénéficier «d'un impact durable de l'aide et du besoin fondamental de prévisibilité partielle dans un marché particulièrement agité». Une référence non seulement aux difficultés des 200 journalistes de presse écrite, mais aussi et surtout aux autres régimes de soutien de la presse, à savoir la dotation accordée à la radio 100,7 et à l'accord conclu avec RTL Group.

«En 2019, l'aide directe à la presse imprimée s'élevait à 6,6 millions d'euros et a soutenu dix titres de presse», indique l'ALMI qui met ce chiffre en relation avec les «près de sept millions d'euros» pour la radio socio-culturelle et le soutien «pouvant aller jusqu'à dix millions d'euros par an» pour garantir, à partir de 2021, «un programme de télévision quotidien en langue luxembourgeoise». Une comparaison qui pousse l'association des éditeurs à estimer que le régime dédié à la presse écrite «s'est révélé un moyen bon marché pour assurer un pluralisme certain dans le paysage médiatique luxembourgeois».

A noter enfin que l'Association luxembourgeoise des journalistes professionnels (ALJP) peaufine encore son avis. Il devrait être transmis dans les semaines à venir. Même chose pour le Conseil de presse dont le président, Jean-Lou Siweck contacté lundi, assure que le texte devrait être «une synthèse entre avis de l’ALMI et celui de l’ALJP».

