Repéré par un médecin luxembourgeois au Sénégal, le petit Gallo a été opéré avec succès à la bouche au Centre Hospitalier du Nord à Ettelbruck (CHdN) grâce à des dons luxembourgeois. Durant six semaines, Gallo a été accueilli sous le toit de Gérard et Antoinette Louis. La famille d'accueil de la Chaîne de l'Espoir Luxembourg nous a ouvert sa porte.

Gallo: un sourire renaît au Luxembourg

Maurice FICK

Gallo est un petit garçon comme un autre dont le sourire est peut-être un peu plus touchant. Parce qu'il a cette vilaine cicatrice qui lui barre le bas du visage et ne lui a laissé qu'une petite partie de la lèvre inférieure. Le souvenir d'une grave mutilation due à la morsure d'un animal qui l'a longtemps empêché de pouvoir manger, s'exprimer ou sourire comme chacun d'entre nous. Depuis quelques semaines, Gallo a retrouvé un meilleur usage de sa bouche et... son sourire espiègle.



Le petit bonhomme au regard profond a encore un bavoir de cow-boy accroché au cou mais son quotidien a changé. Gérard et Antoinette Louis qui, pour la toute première fois, ont voulu accueillir chez eux à Brouch un enfant secouru par la Chaîne de l'Espoir Luxembourg, en sont les premiers témoins.



Tout de suite après la délicate opération menée par trois médecins spécialisés en ORL et en chirurgie maxillo-faciale avec des compétences en chirurgie plastique au Centre Hospitalier du Nord à Ettelbruck (CHdN) - c'était le 22 octobre 2018 - «il buvait beaucoup parce qu'il n'avait pas la même ouverture de bouche qu'auparavant. Mais ça va beaucoup mieux», note Gérard, psychologue de son état. «Il s'applique a manger sa quiche lorraine» raconte Antoinette, témoin du coup de fourchette gourmand.

Photo: Maurice Fick

Sur le canapé, Gallo sourit. Et il se frappe le front avec le plat de la main en faisant un mouvement vers l'arrière avec la tête. Il est plutôt avare de mots mais l'air de rien, très attentif aux échanges des adultes à son sujet. «Je l'ai toujours à mes trousses», confie avec bienveillance Antoinette. L'ancienne puéricultrice et infirmière -elle a passé une année au Bénin- ne s'est pas fait prier le soir où Gérard est rentré et lui a proposé d'accueillir le petit garçon originaire du Sénégal sous leur toit. Les chambres de leurs deux enfants, aujourd'hui âgés de 27 et 29 ans, prennent la poussière depuis un certain temps.



Avec son courage et son authenticité, Gallo est venu dépoussiérer tout ça. «Le matin, il sort dehors en pyjama pour prendre la température. L'autre jour il faisait -1°C, il est revenu en poussant un "oh, là, là!"», rigole encore Gérard dont l'énorme mémoire regorge d'anecdotes truculentes à propos du bonhomme. Entre le grand monsieur aux cheveux blancs posé sur sa chaise et le petit Gallo qui vient l'attraper par les épaules pour lui demander l'autorisation de prendre la tablette, il se lit une complicité. «Quand Gérard rentre du travail, il accourt pour le saluer. Comme si c'était son père», confie Antoinette. Gérard fait comme Gallo. La sourde oreille. Mais la remarque lui chatouille le fond de l'âme. C'est sûr.

Comme ils sont allés l'accueillir le 16 octobre 2018 à l'aéroport de Bruxelles en compagnie de Dany de Muyser, la directrice de la Chaîne de l'Espoir Luxembourg, Gérard et Antoinette ont accompagné Gallo durant son périple de sept semaines au Luxembourg.



Comme une maman, Antoinette est restée jours et nuits à ses côtés après l'opération qui a duré près de quatre heures au CHdN. De retour à la maison avec le convalescent, sa plus grande frousse «c'était qu'il tombe et se fasse mal à la lèvre».



Ce lundi 3 décembre, ils le raccompagneront à Bruxelles et Gallo retournera dans sa famille au Sénégal. La renaissance du sourire de Gallo a été possible grâce à tout un groupe de personnes, bénévoles, à commencer par les petites mains de la Chaîne de l'Espoir Luxembourg dont le Dr Luc Schroeder, le médecin ORL qui l'a repéré lors d'une consultation à Dakar. Mais aussi grâce aux docteurs spécialisés en chirurgie maxillo-faciale, Leïla Serhir et Patrice Lejuste. L'aventure humaine a été financée à 100% par des dons luxembourgeois. 8.244 euros levés en à peine dix jours via la plateforme de crowdgiving Gingo.



Son responsable au Luxembourg, Laurent Meiers, sait que Gallo aura sans doute besoin d'une seconde opération: «S'il faut donner une suite, on le fera. On ne va quand même pas s'arrêter à mi-chemin!».

«C'était une première étape importante pour ramener du tissu et ouvrir la bouche de Gallo. Nous lui avons amélioré la cicatrice au niveau de la lèvre inférieure mais Gallo reviendra pour une deuxième étape dans une dizaine de mois. Il faudra structurer la lèvre», explique le Dr Luc Schroeder.



En passant par le Luxembourg et par Brouch, Gallo a aussi fait renaître bien des sourires. Le sien va manquer dans les prochains jours à Gérard et Antoinette.