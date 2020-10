Le Conseil national du CSV a confirmé jeudi soir Paul Galles comme secrétaire général du parti jusqu'au prochain congrès qui doit se dérouler au début de l'année prochaine.

Galles poursuivra son intérim jusqu'en 2021

(ER avec MaH) - Dans un premier temps, Paul Galles (47 ans) devait occuper la fonction de secrétaire général jusqu'au samedi 17 octobre, jour du congrès national du parti. Mais le Conseil national du CSV, qui s'est tenu jeudi soir à Ettelbruck, a finalement décidé de prolonger son intérim jusqu'au congrès programmé en 2021.

Pour rappel, Paul Galles a pris le relais de Félix Eischen à ce poste. Le bourgmestre de Kehlen a notamment annoncé, il y a deux semaines, qu'il souhaitait mettre en retrait pour raison de santé après avoir annoncé dans un communiqué qu'il souffrait d'un burn-out.

Par ailleurs, le conseil national a validé la mise sur pied de groupes de travail au cours des prochains mois. Ces «commissions» devront traiter des sujets importants de la société et donner quelques pistes de réflexion. En principe, chaque membre du parti aura la possibilité de participer à ce projet.

Le CSV a connu quelques moments difficiles à la fin de l'été. Fin août, le président du parti avait évoqué à nos confrères de reporter.lu la possible réintroduction de l'impôt sur la fortune. Il avait également abordé la création d'une taxe sur les transactions financières et une réforme de l'imposition sur la succession en ligne directe. Des propos qui avaient suscité un certain émoi au sein du parti chrétien-social.

