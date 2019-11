Ce jeudi, le centre commercial Royal-Hamilius franchit un nouveau cap avec la présentation à la presse du grand magasin de mode et d'accessoires. Après FNAC et Delhaize, le prochain poids lourd attendu devrait être l'enseigne de sports.

Galeries Lafayette d'abord, Decathlon ensuite

«Les enseignes exclusives: voilà l'ADN première du Royal-Hamilius». La formule est de Rami al-Assouad, directeur commercial pour Codic, le constructeur aménageur du nouveau centre commercial du centre-ville. La venue de FNAC était un joli coup; l'arrivée des Galeries Lafayette (ouvert au public à compter du 30 novembre) un coup de maître; la prochaine annonce devrait donc faire office de… coup de poing avec l'arrivée de Decathlon en 2020. De l'inédit, une référence sur le marché : les amateurs de sports seront ravis de la nouvelle.

Côté Codic, «confidentialité des affaires oblige, aucune confirmation ne peut être apportée». Certes. Mais côté Decathlon, l'information ne relève plus de la rumeur puisque les salariés du magasin belge, situé à Sterpenich, ont été informés de cette ouverture «dans les mois à venir, avec possibilité de mutation éventuelle pour les salariés volontaires». D'ailleurs, d'après les informations du Luxemburger Wort, le contrat de bail pour l'installation devrait être signé au début de la semaine prochaine.

L'enseigne de sports qui voyait affluer de nombreux acheteurs luxembourgeois vers son magasin de la province de Luxembourg, ouvert en 2016, aura donc décidé de se rapprocher d'eux. Une stratégie offensive qui devrait trouver écho auprès des consommateurs de la capitale à l'heure où le concurrent Citabel s'installe, lui, dans les boutiques du centre Infinity Shopping au Kirchberg. Pour cette première implantation au Grand-Duché, Decathlon devrait occuper 630 m2 d'espaces d'exposition.

Mais ce jeudi, l'actualité du centre commercial du boulevard Royal sera l'inauguration officielle des Galeries Lafayette. Le «grand magasin parisien» occupera plusieurs étages de l'édifice, et disposera de plus de 6.400 m2 de surface commerciale. Superficie à laquelle il convient d'ajouter les parties réservées à l'administration, le back-office et les réserves de la boutique.

Royal-Hamilius, nouvelle «locomotive du centre-ville» L'ouverture du centre commercial en plein cœur de la capitale a suscité bien des réactions. Serge Wilmes, échevin en charge du commerce, veut y voir un pole d'attraction qui rejaillira sur tout le secteur.

Afin de disposer des effectifs suffisants et compétents pour tenir notamment les différents points de vente, le directeur du nouveau magasin Pierre Celerier s'était rapproché de l'ADEM. Avec les services de l'Agence pour le développement de l'emploi, les Galeries Lafayette -et les autres enseignes du centre comme Delhaize- avaient été partenaires d'un Jobday, en dernier. Manifestation qui s'était conclue par la signature de dix contrats.