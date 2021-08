10 jours de plus sans changement de régime d'imposition: voilà le délai supplémentaire sur lequel les gouvernements luxembourgeois et belge viennent de s'entendre. Une bonne nouvelle pour les quelque 49.000 frontaliers du royaume.

34 jours de tolérance fiscale pour les télétravailleurs belges

Patrick JACQUEMOT 10 jours de plus sans changement de régime d'imposition: voilà le délai supplémentaire sur lequel les gouvernements luxembourgeois et belge viennent de s'entendre. Une bonne nouvelle pour les quelque 49.000 frontaliers du royaume.

«C'est une grande avancée» si l'on en croit le Premier ministre belge, Alexander De Croo. «C'est un saut qualitatif» à entendre le ministre des Finances luxembourgeois, Pierre Gramegna. Bref, en ce 31 août, de part et d'autre de la frontière, chacun applaudit à l'accord trouvé sur la non-double imposition des journées télétravaillées par les salariés belges du Grand-Duché. La «tolérance» fixée jusqu'alors à 24 jours passera ainsi à 34 jours dès le début de l'année 2022.

«Le télétravail à 100% ne sera pas possible» En visite officielle ce mercredi au Luxembourg, le ministre-président de la Région wallonne s'est dit favorable au passage de 24 à 48 jours de la limite imposée aux frontaliers belges, mais rappelle que «des déplacements devront avoir lieu». Et plaide pour une mobilité «harmonieuse».

C'est là un des accords majeurs signés, mardi, à l'occasion de la 11ème Gäichel. Et même si certains au royaume avaient pu espérer un seuil réévalué à 48 jours, cette nouvelle limite constitue un changement significatif. «Plus 40%!», se devait ainsi de souligner Pierre Gramegna en commentant le palier sur lequel lui et son homologue Vincent Van Peteghem se sont mis d'accord.

Maintenant, Belgique et Luxembourg vont certainement prolonger la tolérance que la crise covid avait imposée aux deux Etats et à leur administration fiscale respective. Mais avec ces 34 jours accordés et une application à compter du 1er janvier prochain, du côté du gouvernement de Xavier Bettel on estime avoir acté un compromis susceptible de permettre aux quelque 49.000 frontaliers belges «une plus grande flexibilité pour s'organiser». Idem pour les employeurs luxembourgeois d'ailleurs.

Aux suivants? Va-t-on vers un régime commun à tous les télétravailleurs frontaliers du Luxembourg en matière de tolérance fiscale? L'affaire est loin d'être entendue. Si la Belgique vient de s'accorder sur 34 jours, la France reste figée sur 29 et l'Allemagne 19. Nul doute que la question va être au cœur des prochains rendez-vous avec Paris ou Berlin.

La mesure, n'a pas manqué de rappeler Pierre Gramegna, aura également un effet positif sur les transports. Soulageant indirectement les axes ou les liaisons ferrées parfois surchargées par le flux de salariés venus de Wallonie ou des régions frontalières vers le Grand-Duché.

Et le ministre des Finances de rappeler aussi que tout salarié belge souhaitant avoir recours à plus de jours en télétravail le pouvait, même au-delà de ces 24 + 10 jours. «Seulement au-delà, c'est la fiscalité belge qui s'appliquera pour les journées supplémentaires passées en home-office». Les calculatrices vont chauffer...

Il n'a pas été précisé si l'actuelle ''pause'' sur le décompte des jours télétravaillés des frontaliers belges allait être prolongée. En l'état, elle s'achève au 30 septembre. Mais, confidence de l'ambassadeur Thomas Lambert, il y a de grandes chances pour qu'un délai supplémentaire soit validé jusqu'à la fin de l'année.

