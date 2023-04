Gabriel Boisante, co-tête de liste du LSAP à Luxembourg-Ville, vise le poste de bourgmestre. Dans un entretien accordé à Virgule, il livre ses priorités et les changements qu'il souhaiterait mettre en place dans la capitale.

Luxembourg 7 min.

Elections communales

Gabriel Boisante: «Je veux une ville qui répond aux attentes de demain»

Thomas BERTHOL Gabriel Boisante, co-tête de liste du LSAP à Luxembourg-Ville, vise le poste de bourgmestre. Dans un entretien accordé à Virgule, il livre ses priorités et les changements qu'il souhaiterait mettre en place dans la capitale.

Quelles sont vos trois priorités si vous êtes élu bourgmestre?

La première, ce serait d'abord de développer le budget d'investissements de la ville, soit un portefeuille à hauteur de 100 millions d'euros par an et multiplier le parc de logement par trois ou quatre par rapport à aujourd'hui. Une autre priorité serait de mettre l'accent sur la mobilité, à savoir développer un réseau de pistes cyclables reliant les 24 quartiers de la ville et de généraliser la limitation de 30 km/h sur l'ensemble du territoire de la capitale. Nous avons aussi besoin de prendre le taureau par les cornes dans les quartiers exsangues au niveau commercial. C'est notamment le cas à la gare, à Bonnevoie, au Limpertsberg ou encore à Cents. Les habitants ont besoin d'une ville de proximité.

Qui dirigera Luxembourg-Ville après les communales? Le scrutin des communales approche à grands pas. Virgule.lu fait le point sur les candidats en lice pour les élections communales dans la capitale grand-ducale.

Que souhaitez-vous faire pour soutenir les commerçants?

Regardons le quartier de la gare, la ville devrait y avoir beaucoup plus de baux commerciaux. Et pour y arriver, il faut inciter les propriétaires. Soit positivement en leur disant: «si vous nous permettez d'avoir un loyer rabaissé, on peut avoir des crédits d'impôts locaux ou alléger les charges sur les taxes communales». Une autre possibilité serait sinon de les taxer davantage.

C'est quand même terrible pour le commerce d'avoir des vitrines vides. Personne ne va venir ouvrir son magasin dans un quartier complètement mort. Un plan Marshall doit être effectué sur le quartier de la gare, presque rien n'a été fait. Où est l'ADN de notre ville avec des locaux de circuits courts, hormis les chaînes de fast-food?

Pour redynamiser ces quartiers, quel budget est nécessaire?

Ce n'est pas seulement une question de budget. Des modifications de la circulation, dont le chantier du tram, ont été fatales à de nombreuses boutiques. Je pense qu'il y a un projet urbanistique à développer qui passe aussi par l'installation de salle de sport et de musique. Le conservatoire manque de place, pourquoi ne pas créer des antennes satellites?

Dans nos cadastres commerciaux pourrait par exemple être inscrit que tel artisan s'installe à tel endroit au lieu de faire 24 quartiers avec autant demi-centre, ça ne marchera jamais. Il faut essayer de faire vivre les quartiers en développant aussi un peu leur identité.

Le logement fait partie de vos priorités, que souhaitez-vous mettre en place?



Les gens n'ont plus les moyens d'acheter avec la hausse des taux d'intérêt, ni les moyens de louer. La location a pris plus de 12% depuis le début de l'année. La commune doit devenir un acteur et avoir une offre plus massive pour diluer la demande. Notre objectif est de créer 2.000 habitations abordables dans les cinq prochaines années contre 620 actuellement et d'investir 100 millions d'euros sur le budget annuel sur les logements. On ne peut pas penser une ville aujourd'hui avec un taux d'endettement uniquement dédié à l'habitation. Le LSAP ferait aussi en sorte que la ville crée une structure qui s'appellerait «Habiter ensemble», qui encadrerait la colocation.

Le DP est le parti qui a déposé le plus de listes pour les communales Les partis politiques avaient jusqu'au 12 avril pour déposer les listes de leurs candidats en lice aux élections communales. Ce jeudi, un tirage au sort a eu lieu pour leur attribuer un numéro de liste.

Lors de la présentation de votre programme ce vendredi avec Maxime Miltgen, vous donnez le sentiment que c'est la coalition DP-CSV qui a créé le sentiment d'insécurité à la gare. Il n'y a pas de problème de sécurité dans ce quartier, selon vous?

Oui, il y a de l'insécurité et des faits qui se produisent. Mais il y a une différence entre insécurité et misère. Il y a des drogués et des dealers, mais pour moi ce n'est pas de l'insécurité, mais de la misère sociale et sanitaire. Il faut s'occuper des toxicomanes en les mettant dans des structures pour qu'ils ne se piquent plus en pleine rue. Nous avons besoin de plus de structures à taille humaine et de travailleurs sociaux. Abrigado est débordé, il faudrait en avoir trois ou quatre en plus. Il faut évidemment discuter avec les quartiers où ils peuvent être installés. Il n'y a pas de honte à avoir comme voisin un centre pour sans-abris. Dans quelle société vit-on si on ne peut pas regarder quelqu'un qui a besoin d'aide?

Concernant la sécurité, elle ne doit pas être dans les mains d'agents privés, c'est une affaire publique. La Ville de Luxembourg a besoin de travailler avec la police et d'avoir aussi plus d'agents municipaux. Actuellement, on en a près de 70, pourquoi ne pas doubler cet effectif? Leur présence rassure et dissuade plus qu'une caméra à un poteau.

Mendicité: François Benoy ne veut pas que le Luxembourg soit condamné par la CEDH Candidat aux élections communales dans la capitale, le député déi gréng interpelle Taina Bofferding quant à la légalité de l'arrêt mendicité voté par la majorité DP-CSV. Il craint des sanctions de la part de la Cour européenne des droits de l'homme.

Vous êtes contre l'interdiction de la mendicité votée par le DP et le CSV, pourtant la commune de Diekirch dirigée par les socialistes l'interdit également pendant une partie de l'année...

Je ne suis pas à Diekirch, mais à Luxembourg-Ville et je n'ai pas pris cette décision. Très sincèrement, je suis contre toutes les interdictions de mendicité en mon nom propre. La mendicité organisée est effectivement un crime et une misère humaine qui doit être traduite en justice. Mais lors du conseil communal, un échevin a donné comme deuxième argument que des dames ne souhaitaient pas aller en ville faire leurs courses s'il y a des mendiants. On comprend alors que la pauvreté dérange, ça fait très mal. Ca m'ennuie beaucoup et je ne peux pas y souscrire.

Vous plaidez pour créer de «mini-forêts» en ville, pouvez-vous expliquer?

Les mini-forêts sont des espaces de vie et de verdure un peu plus sauvage. Il est question de revégétalisation, c'est-à-dire d'avoir une autre approche d'aménagement. On n'est pas obligé d'avoir trois ou quatre mètres carrés de béton autour d'un arbre. Ce serait pas mal d'avoir des arbustes, des fougères et des plantes. Sur la place de Paris, il n'y a même pas un buisson.

Le parti Fokus souhaite enlever le parking du Glacis. Quelle est votre position par rapport à cette place?

Je ne suis pas favorable à enlever le parking. Le Glacis est une place qui a une fonction multiple. Mais je suis pour que les syndicats de quartiers et la Ville se mettent autour d'une table pour voir ce qu'on peut faire de cette place. Dans son état actuel, elle est un peu triste. Il pourrait y avoir plus de places pour se garer et plus d'événements pourraient y être organisés.

En ce qui concerne l'éducation, vous souhaitez plus de crèches dans les quartiers?

L'idée est d'avoir une crèche publique par quartier. Ouvrir une nouvelle crèche prend du temps, plus d'un an, je le reconnais. Pour le budget, cela dépendra du foncier et de la taille d'accueil.

Votre commune et les candidats à la loupe Retrouvez toutes les informations liées au scrutin du 11 juin 2023 dans chacune des 102 communes du Luxembourg. Que ce soit tous les candidats, mais aussi la situation particulière de votre commune.

Vous croyez en vos chances de devenir bourgmestre?

Évidemment, je crois en mes chances. Je n'aime pas vraiment perdre, je veux défendre nos idées qui ont une place dans une société moderne et à Luxembourg. On s'attaque bien sûr à une ville fortifiée avec le DP qui y règne depuis 50 ans. Mais en même temps, plus une série se prolonge, plus elle est proche de sa fin.

Si vous êtes élu, vous fermez la porte à une coalition à certains partis?

Avec l'ADR clairement. Mais avec les autres, on peut clairement toujours discuter, on l'a vu au niveau national. Ca peut très bien fonctionner à l'échelle communale.

Je ne suis pas quelqu'un du sérail.

Quelles sont les qualités que doit avoir un bourgmestre et que vous pensez avoir?

Écoute, curiosité, humilité et décision. L'humilité, parce qu'il faut toujours se rappeler ce qu'on est. Des décisions doivent aussi être prises dans cette fonction et il faut pouvoir s'entourer pour bien juger. Aujourd'hui, ce qui m'enrage et me déçoit, c'est de voir des personnes en politique avec des idées d'hier. Décider aujourd'hui pour une société de demain que sûrement ils ne connaîtront pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un du sérail et je veux une ville qui répond aux attentes de demain.

Avec les 50 ans de règne du DP, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait beaucoup de concertation. C'est relativement frustrant, alors qu'il y a des idées à prendre. L'humilité servirait beaucoup cette ville.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.