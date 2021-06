D'ici les prochaines élections, Wahl et Grosbous ne formeront plus qu'une seule et même unité. Le projet de fusion a été largement approuvé par les électeurs dimanche, aux députés de se prononcer maintenant.

Fusion

Une commune luxembourgeoise de moins en 2023

Patrick JACQUEMOT

Ces 17 dernières années, douze fusions de communes ont eu lieu au Grand-Duché. Et l'on sait déjà que trois doivent suivre, à commencer par la réunion des deux villages du nord du pays, Wahl et Grosbous. Ce 27 juin, les habitants des deux entités ont fait un grand pas vers cette union. Ainsi, la proposition a recueilli le soutien de 70,42 % des 621 votants côté Grosbous et de 62,25% des 565 suffrages à Wahl.

La future entité formée suite au rapprochement compterait environ 2.200 habitants répartis sur environ 40 kilomètres carrés. Tant en termes de population que de superficie, les deux municipalités étant très proches l'une de l'autre, le prochain conseil communal serait équitablement réparti entre représentants des deux localités actuelles. A savoir : six élus par village dont le nom serait déterminé par les prochaines élections en 2023. Ensuite, à compter de 2029, un scrutin commun et sans étiquette de localisation, serait mis en oeuvre pour désigner l'exécutif communal.

Ainsi unies, Wahl et Grosbous formeraient la quatrième commune par importance du canton de Redange. Les actuels bourgmestres, Paul Engel et Christiane Thommes-Bach, envisagent de maintenir en place leurs écoles respectives ainsi que les ateliers communaux. Sachant que les deux élus ont pu aussi motiver les électeurs en rappelant que l'Etat n'hésiterait pas à mettre la main au portefeuille pour soutenir la nouvelle commune.



En effet, le ministère de l'Intérieur compte faire désormais passer ses aides de 2.000 à 2.200 euros par citoyen pour les localités fusionnées. Un choix qui, dans le cas présent, permet d'abonder les finances publiques d'un demi-million d'euros.

Maintenant que les citoyens se sont prononcés, reste à travailler sur un projet de loi. Ce texte validant ce mariage sera alors soumis pour approbation aux parlementaires luxembourgeois qui, ainsi, feront passer le nombre de communes du pays à 101.

