Fusion Bous-Waldbredimus: ce qui attend les citoyens

Ce week-end, les 1.600 électeurs de Bous et Waldbredimus voteront sur la fusion des deux villes. Les deux bourgmestres ont répondu aux questions pratiques pour le Wort.

(MKa avec Volker BINGENHEIMER) - Le citoyen a la parole en ce dimanche 3 avril. Les électeurs des communes de Bous et Waldbredimus sont invités à voter sur la fusion qui se prépare depuis cinq ans. Si les habitants se prononcent en faveur de la fusion lors du référendum, beaucoup de choses changeront dans la politique communale au cours des prochaines années.

Les deux bourgmestres Carlo Kütten (Bous) et Thomas Wolter (Waldbredimus) ont répondu aux questions pratiques sur l'impact de la fusion et expliquent ce qui va changer dans l'administration, les centres culturels et les transports dans les années à venir.

Après la fusion éventuelle, la commune naissante comptera près de 3.000 habitants et 15 bâtiments publics. Quels seront les avantages pour les citoyens?

Carlo Kütten: «L'amélioration du service aux citoyens de la commune est évidente. Après la fusion, nous mettrons en commun le personnel des deux administrations, ce qui signifie qu'il y aura environ deux fois plus de collaborateurs qu'actuellement dans chaque commune. Avec nos effectifs, il arrivait régulièrement que certains bureaux soient fermés lorsque des collaborateurs étaient malades, en vacances ou en congé parental. À l'avenir, tous les services resteront ouverts en permanence.

L'ancien presbytère de Waldbredimus est prévu comme mairie pour la commune fusionnée. Quand commenceront les travaux de transformation en administration?

Thomas Wolter: «Après un référendum positif, nous ferons avancer les travaux de transformation. Le presbytère est classé monument historique. Nous avons confié la planification à un bureau d'ingénieurs qui a déjà établi un avant-projet. Cette année, nous nous attaquerons aux plans détaillés.

La nouvelle mairie sera-t-elle facilement accessible pour les citoyens?

Carlo Kütten: «Ce n'est pas un problème. Les distances sont courtes. Les gens des petits villages sont habitués à devoir se rendre dans une autre localité pour faire quelque chose à l'administration communale. Outre la voiture, la future mairie est également facilement accessible en bus ou à vélo. Il existe déjà une piste cyclable, mais il s'agit par endroits d'un chemin de terre. Nous voulons l'élargir dans les années à venir.

Thomas Wolter, bourgmestre de la commune de Waldbredimus. Photo: Chris Karaba

En guise d'incitation, la commune fusionnée reçoit un montant de 6,5 millions d'euros du ministère de l'Intérieur. Ils veulent utiliser cet argent comme financement initial pour la modernisation des bâtiments communaux. Qu'est-ce que cela signifie concrètement?

Thomas Wolter: «En principe, l'idée était la suivante: l’hôtel de ville ira à Waldbredimus, le service technique à Trintingen, le sport et la culture principalement à Bous, où le centre culturel sera agrandi pour accueillir 200 à 300 spectateurs. Les centres culturels plus petits resteront en place et seront remis en meilleur état, par exemple le centre culturel de Waldbredimus.

Avec près de 3.000 habitants, la commune fusionnée aura plus d'importance. Les transports publics pourraient-ils alors s'améliorer?

Carlo Kütten: «Là, les esprits se disputent pour savoir si c'est nécessaire. Je dirais qu'aujourd'hui déjà, les transports publics dans les deux communes ne sont pas mauvais. Par exemple, Erpeldange a obtenu des liaisons supplémentaires lors de la réforme du RGTR. Il y a certes eu des plaintes concernant le fait que les bus n'allaient plus jusqu'au Kirchberg, mais s'arrêtaient à la gare de la capitale, mais entre-temps, la plupart des gens s'y sont habitués. Je pense que dans les petits villages, il ne peut pas y avoir de bus toutes les 20 minutes, il n'y a pas de besoin pour cela.

Que se passe-t-il si le référendum est négatif dans une commune?

Thomas Wolter: «Dans les deux communes, la majorité doit voter oui pour que la fusion réussisse. Ensuite, les conseils municipaux doivent voter officiellement sur la fusion. Nous nous sommes mis d'accord pour que les conseils municipaux suivent l'issue du référendum. La loi ne l'impose pas forcément, car le référendum n'est pas contraignant.

Carlo Kütten, bourgmestre de la commune de Bous. Photo: Guy Jallay

Une loi sur la fusion des deux communes ne devrait entrer en vigueur qu'en septembre 2023, c'est-à-dire après les élections. Pourquoi si tard?

Carlo Kütten: «Il faut justement du temps pour que la loi passe par la Chambre et le Conseil d'État. En outre, les négociations ont été interrompues pendant environ un an, en raison des bouleversements politiques à Waldbredimus.

Comment se dérouleront les élections communales de juin 2023?

Thomas Wolter: «Le conseil communal sera composé de onze membres, à savoir six de la commune actuelle de Bous et cinq de Waldbredimus. Le conseil échevinal sera composé de quatre politiciens pour une période de mandat, à savoir deux de Bous et deux de Waldbredimus. Il y aura donc un bourgmestre et trois échevins.

Quel sera le nom de la nouvelle commune?

Carlo Kütten: «En tête de la course, il y a ‘Bous-Waldbredimus’, mais nous devons encore le décider ensemble.»

