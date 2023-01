Quelque 90 exposants présenteront leurs objets de collection à LuxExpo ce week-end à l’occasion de l’édition 2023 du Antiques & Art Fair Luxembourg. Voici quelques recommandations d’usage.

Fureter au milieu des antiquités à LuxExpo The Box

Faye Peterson Quelque 90 exposants présenteront leurs objets de collection à LuxExpo ce week-end à l’occasion de l’édition 2023 du Antiques & Art Fair Luxembourg. Voici quelques recommandations d’usage.

Un bureau Louis XIV ayant appartenu à la famille du commandant en chef des forces britanniques en Amérique du Nord? Un ours polaire moulé en plastique par Yves Klein, dans le bleu monochrome caractéristique de l'artiste pop français? Ou encore un dessin original des studios Hergé Bianca Castafiore de près d'un mètre de haut?

Vous trouverez tout cela parmi les 90 exposants du Antiques & Art Fair Luxembourg, qui se tiendra tout au long de ce week-end à LuxExpo et qui, selon les organisateurs, est l'un des salons d'antiquités les plus visités d'Europe.



Antiques & Art Fair Luxembourg

Du 27 au 30 janvier, de 11h à 19h

A LuxExpo The Box

Que vous ayez de l'argent à dépenser, que vous ayez l'intention de faire du lèche-vitrine ou de prendre un brunch dans un restaurant gastronomique, nous vous proposons quelques conseils et astuces pour profiter au maximum de votre temps.



Les visiteurs de l'édition 2020. Photo: Pierre Matgé

Planifiez à l'avance

Parcourez le site web pour voir ce qui pourrait vous intéresser. Cherchez-vous une œuvre spécifique à acheter? Un bijou original? Une œuvre d'art pour remplir un espace vide chez vous? Ou encore, cherchez-vous à restaurer une œuvre d'art que vous possédez déjà? Ciblez ces exposants et notez leurs stands. Prenez un mètre à mesurer. Notez les mesures et apportez une photo de votre maison pour mettre éventuellement des choses en perspective.

Par ailleurs, la foire contient une certaine surcharge visuelle, mais ne vous précipitez pas dans vos achats. Réfléchissez à vos projets autour d'un verre de vin et d'un déjeuner gastronomique. Réservez à l'avance pour vous assurer une place et, espérons-le, le début d'une histoire d'amour à vie avec votre œuvre d'art.

Découvrez

Les cours d'art n'ont jamais été aussi amusants. Tous les objets d'art et les antiquités ont une histoire à raconter, une histoire à partager et une leçon à apprendre. Inscrivez-vous à l'une des conférences et découvrez l'histoire de la «panthère de Cartier». Ou bien, apprenez à faire la différence entre une lithographie et une estampe, une édition en bronze ou un original et comprenez exactement pourquoi l'une vous coûtera beaucoup plus cher que l'autre.

Faisant aujourd'hui probablement le bonheur de quelqu'un, ces deux objets ont été exposés en 2018. Photo: Pierre Matgé

Interrogez les exposants sur la provenance de leurs pièces, les artistes qu'ils représentent et toute histoire particulière liée aux objets. Discutez avec d'autres amateurs d'art en cours de route, mais surtout, profitez de cette occasion pour tirer des enseignements de votre expérience.

Communiquez

La communication est la clé de toutes les bonnes relations. Une fois que vous avez trouvé l'œuvre d'art qui comble votre cœur, posez quelques questions. Apprenez à mieux connaître votre artiste - ses expositions précédentes, les points forts de sa carrière, les pièces qui font partie de grandes collections privées ou publiques et les prix de vente antérieurs. N'oubliez pas que les œuvres ayant un lien avec le Luxembourg se vendent généralement plus cher au Grand-Duché qu'ailleurs.

La plupart des antiquités et des œuvres d'art ont besoin d'un peu d'attention. Renseignez-vous pour savoir si l'œuvre d'art qui vous plaît a des besoins spécifiques en matière de stockage ou de transport, si elle doit être manipulée avec soin ou nettoyée. De cette façon, vous découvrirez si un objet est adapté à vous et à votre style de vie actuel.

Enfin, tenez compte de tous les coûts futurs liés à votre achat. La restauration, ainsi que les frais d'assurance, doivent faire partie de votre budget.

Négociez

Les foires et les marchés étaient autrefois le lieu de marchandage des masses. N'ayez pas peur de négocier le prix. Si vous avez de l'argent à dépenser et que vous êtes sérieux dans votre achat, profitez de votre position de force sur le marché.

Les derniers jours d'une foire sont normalement le meilleur moment pour demander une remise. Toutefois, n'oubliez pas que les prix sont parfois fixés pour une raison précise. Demandez une réduction de prix ou une livraison gratuite par tous les moyens, mais si vous ne l'obtenez pas, n'insistez pas.

Recherche en amont

Géraldine Bouchard, ancienne commissaire-priseur, conseille aux clients de «faire des recherches avant d'investir». Si vous devez passer du temps à faire des recherches, pourquoi ne pas vous concentrer sur les pièces et les périodes que vous aimez, dit-elle. Cela peut paraître simple, mais si vous vous intéressez aux bijoux Art nouveau ou aux illustrateurs de bandes dessinées, concentrez-vous sur cette période ou ces pièces.

Si vous avez du flair, vous devriez pouvoir gagner de l'argent. En fin de compte, Mme Bouchard vous conseille d'«acheter ce que vous aimez». Ne vous laissez pas détourner de ce que vous voulez vraiment. La pièce que vous achetez pourrait vous accompagner pendant longtemps. Il vaut mieux être à terme encombré d’un article coup de cœur que d'un qu’on déteste.

Et surtout, surveillez les modes et les tendances. La demande de meubles et de pièces de design du milieu du siècle dernier est forte, et les années 70 s'avèrent être un bon investissement pour ceux qui recherchent les antiquités du futur. Vous êtes maintenant prêt à explorer et à profiter de tous les plaisirs de la foire. Bonne chasse!

Cet article est paru initialement sur le site du Luxembourg Times.

Traduction: Megane Kambala

