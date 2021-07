Trois semaines après la découverte de la présence en ligne de données médicales personnelles de millions de patients, dont potentiellement ceux du laboratoire d'analyse luxembourgeois, le groupe Cerba Healthcare assure que les informations n'ont pas été utilisées à mauvais escient.

Fuite de données médicales

«Aucune exploitation malveillante» des données Ketterthill

Jean-Michel HENNEBERT Trois semaines après la découverte de la présence en ligne de données médicales personnelles de millions de patients, dont potentiellement ceux du laboratoire d'analyse luxembourgeois, le groupe Cerba Healthcare assure que les informations n'ont pas été utilisées à mauvais escient.

Depuis le 5 juillet, date de la découverte d'une «défaillance» de l'un de ses prestataires chargé de la gestion de la base de données médicales, le discours de Cerba Healthcare ne varie pas. Tous les moyens ont été mis en oeuvre afin d'éviter que les données personnelles de millions de personnes ne soient exploitées dans le cadre de tentative d'escroquerie. Contacté jeudi par nos confrères de la Radio 100,7, le groupe français assure qu'«à ce jour aucune exploitation malveillante n'est à déplorer».

Un propos qui se veut rassurant alors que des patients luxembourgeois sont potentiellement concernés par cette fuite, Cerba Healtcare travaillant pour le laboratoire Ketterthill. Ce dernier indiquait en début de semaine n'avoir «aucune certitude» quant à la circulation en ligne d'informations de personnes ayant fait faire des analyses dans la structure basée à Belvaux et assurait que si tel devait être le cas «les personnes concernées seraient informées immédiatement».

Selon les informations communiquées par Cerba Healthcare début juillet, «le vol de données» concerne les nom, prénom, date de naissance et genre des patients ayant eu des dossiers mis en ligne «entre le 1er janvier 2017 et le 24 juin 2021», ainsi que la nature des examens réalisés et les résultats de ces derniers. Selon nos confrères de la radio publique, Ketterthill envoie des échantillons de sang afin de détecter des allergies, mais aussi des maladies telles que la grippe tropicale ou le virus Zika.

Si une plainte a été déposée contre X en France et la Commission de la protection des données au Luxembourg a été informée, Cerba Healtcare recommande tout de même «de faire preuve de vigilance face à tout démarchage inhabituel qui pourrait s’apparenter à une tentative d’escroquerie». Pour mémoire, selon le Circl, l'exploitation de ce genre de données se concrétise en très grande majorité par du phishing, technique visant à tirer profit des informations recueillies au détriment de leur détenteur officiel.

