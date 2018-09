Avis aux frontaliers: si vous recevez dans votre boîte aux lettres un courrier du LISER et de la BCL, pas de panique. Il s'agit d'une invitation à participer à une enquête à propos de vos comportements financiers ainsi que votre consommation.

Frontaliers: quelle est cette enquête dans votre boîte aux lettres ?

Avis aux frontaliers: si vous recevez dans votre boîte aux lettres un courrier du LISER et de la BCL, pas de panique. Il s'agit d'une invitation à participer à une enquête à propos de vos comportements financiers ainsi que votre consommation.

La Banque centrale du Luxembourg (BCL) et le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) ont lancé le troisième volet de leur enquête sur le comportement financier et de consommation des ménages frontaliers.



Cette dernière porte sur les décisions économiques des ménages telles que la consommation, l’épargne, ou encore l’endettement. Elle succède à deux autres enquêtes déjà réalisées à ce sujet auprès des frontaliers.

Comment participer?

Un échantillon de 15.000 ménages frontaliers a été sélectionné de manière aléatoire dans les fichiers de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS). La procédure utilisée entend garantir des résultats représentatifs pour l’ensemble des ménages résidant dans la Grande Région, dont au moins un des membres exerce son activité professionnelle au Luxembourg.

La participation est volontaire: les personnes que le hasard aura sélectionnées recevront une lettre, à laquelle il leur faudra répondre pour confirmer ou infirmer leur désir de participer. Si elles acceptent, un entretien sera alors organisé à leur domicile, à une date convenue, avec un enquêteur du LISER, qui recueillera leurs réponses aux questions de l'enquête.

Cette dernière durera environ une heure, bien que la cela puisse varier selon la composition du budget et du patrimoine du ménage sondé.

Les participants à l'enquête recevront, une fois ce processus achevé, un cadeau d'une valeur de 30 euros.

Selon la BCL, il est impossible de participer à l'enquête de manière volontaire: seuls les ménages sélectionnés par tirage au sort ont la possibilité d'y prendre part, car l'échantillon sélectionné a déjà été pensé pour être représentatif.

Données protégées

Les questions de l'enquête sont proches de celles du précédent volet de 2014, qui abordait neuf sections allant des revenus à la consommation, en passant par les biens immobiliers et leur financement ou encore les caractéristiques professionnelles.

La BCL et le LISER précisent que les données collectées sont utilisées uniquement à des fins scientifiques et statistiques, et que les résultats seront exclusivement présentés de façon agrégée et anonyme. Ils garantissent une parfaite confidentialité ainsi que la protection des données collectées, dans le respect de la loi luxembourgeoise.

Plus d’informations sur cette enquête ainsi que sur les résultats des enquêtes précédentes sont disponibles sur le site web de la BCL ainsi que sur celui du LISER.

