Frontaliers, à vos masques !

Maurice FICK Depuis lundi, plus de 200 militaires et salariés de POST sont sur le qui-vive afin de distribuer 10 millions de masques aux travailleurs frontaliers. Tous devraient recevoir leur courrier avant la fin de cette semaine.

Alors que le CGDIS se prépare à distribuer un nouveau lot de 50 masques à chaque résident à compter du 25 mai, l'armée luxembourgeoise et le groupe POST mettent les bouchées doubles depuis lundi pour accueillir pas moins de 206.000 frontaliers (belges, français et allemands). A chacun, ils devront remettre la même quantité de protections buccales.



Objectif: distribuer gratuitement 10 millions de masques à tous les frontaliers avant le 24 mai. Soit en quatorze jours. Sur les 12 sites, «200 militaires renforcés par des membres du personnel civil de l'armée sont engagés», indique le service communication de l'état-major. Huit militaires supplémentaires sont en charge du support logistique des 12 sites et les ravitaillent en masques notamment.

La distribution des masques aux frontaliers a débuté lundi 11 mai et l'armée a compté «plus ou moins 4.500 passages englobant donc un volume de 225.000 masques retirés». Les drive-in du côté de «la frontière allemande ont recensé le plus de passages puisque la Poste en Allemagne a fait la distribution du voucher le samedi», relève l'état-major.

Pour éviter un afflux trop important de frontaliers le même jour, un envoi séquentiel des lettres a été organisé sur cinq jours. Mais la POST a fait plus vite que prévu. L'envoi des 206.000 lettres aux frontaliers, qui s'est déroulé via le flux du courrier international habituel, c'est-à-dire via BPost, Deutsche Post et La Poste, est terminé depuis mardi soir, assure POST.

L’Armée a commencé aujourd’hui à distribuer des masques chirurgicaux à partir de 12 sites aux frontaliers. Les sites restent ouverts jusqu'au 24 mai. Veuillez trouver plus d’informations sur le site de l’Armée: https://t.co/0RZfD2uBWR pic.twitter.com/vnl9QBrjNd — Lëtzebuerger Arméi (@ArmyLuxembourg) May 11, 2020

Dès vendredi, jour de l'annonce de l'opération d'envergure par le gouvernement, «l'intégralité des 50.000 lettres destinées aux frontaliers allemands, 25.000 lettres à destination des frontaliers français et 25.000 lettres à destination des frontaliers belges» ont déjà été expédiées, indique le service communication du groupe postal. Lundi il avait aussi envoyé 25.000 lettres à destination des frontaliers français, les 25.000 lettres restantes à destination des frontaliers belges et mardi 12 mai, POST a envoyé les 56.000 lettres restantes à destination des frontaliers français.

Pas d'inquiétude donc pour les frontaliers attendant toujours leur lettre (ou voucher) pour récupérer les 50 protections buccales, c'est en route. Le délai d'un envoi postal vers un pays limitrophe se situe «entre un et trois jours ouvrables et dépend des performances des opérateurs postaux locaux», pose POST.

