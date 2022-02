Chaleur et tests antigéniques ne font pas bon ménage

Qu'ils soient proposés par l'armée luxembourgeoise ou par les pharmacies, les tests antigéniques de dépistage du covid-19 peuvent voir la fiabilité de leur résultat altérée en fonction de la température.

Alors qu'Omicron continue de déferler sur le Grand-Duché, nombreux sont les résidents qui passent par l'étape du test, que ce soit pour aller travailler, en raison de symptômes, ou parce qu'ils ont été déclarés cas contact. Réalisés par un professionnel de santé ou par soi-même, dans le cas des autotests, le test antigénique rapide est parfois préféré au test PCR, puisqu'il permet d'obtenir un résultat en une quinzaine de minutes. Pourtant, sa fiabilité peut être altérée.

Parmi les ennemis du test antigénique se trouve la température. «Ce que le test cherche à faire, c'est de rechercher des anticorps du covid-19 présents sur l'échantillon que l'on plonge dans le liquide. Or, lors de températures trop basses ou trop hautes, ce liquide est dégradé, et les protéines qu'il contient ont du mal à s'accrocher aux anticorps», résume le docteur Thomas Dentzer, de la direction de la Santé.

Cette sensibilité à la température est cependant plus marquée lors des périodes chaudes. En effet, le virologue affirme que, même congelés puis décongelés à température ambiante, les tests antigéniques restent viables. «Mais attention, après trois ou quatre congélations, cela commence à devenir problématique», avertit Thomas Dentzer, qui estime cependant qu'il «vaut mieux éviter toute congélation».

Attention au stockage

Les pharmaciens et les soldats de l'armée luxembourgeoise ne rencontrent aucun problème au niveau de la fiabilité du résultat, donc, en réalisant ces tests dans des tentes. «La plupart des fabricants de tests préconisent une utilisation des kits dans des températures comprises entre 2 et 25 degrés», indique le docteur. «En dehors de cette fourchette, les tests continuent à être fiables, mais il est recommandé de respecter ces instructions et de s'y tenir après avoir lu les manuels d'utilisation des tests.»

Une attention particulière doit cependant être réservée au stockage de ces tests. «Dans les tentes, dans la journée, on n'est pas dans des températures négatives. Mais la nuit, il faut à tout prix éviter de les y laisser, afin d'éviter le problème causé par les congélations successives», prévient le virologue. A l'instar des médicaments et des vaccins, des règles sont à respecter scrupuleusement par les pharmaciens. «Mais ils ont acquis les connaissances nécessaires sur le sujet pendant leur formation, tandis que les militaires ont été formés par des professionnels de santé, donc je ne me fais pas de soucis. D'autant plus que toute une logistique a été mise en place par l'armée.»

Plus que le froid, les tests antigéniques craignent davantage le chaud. La chaleur détériore rapidement le liquide présent dans le test. Pour cette raison, mieux vaut éviter d'entreposer ses autotests près d'un chauffage. «Au final, il y a plus de risques qu'un particulier ne respecte pas les règles de stockage des tests plutôt qu'un professionnel comme un pharmacien.»

Une fiabilité limitée

Si les tests antigéniques offrent une réponse rapide, le virologue tient à rappeler que cette dernière est moins fiable que celle promise par les tests PCR. En effet, même lorsque le test est réalisé dans les règles de l'art, certains cas positifs peuvent lui échapper, en particulier lorsque le malade présente une charge virale très faible. «C'est un risque, et je pense que désormais nous avons appris à vivre avec ce niveau d'incertitude, en raison du grand nombre de personnes vaccinées ou déjà infectées.»

Pour rappel, un test PCR n'est pas obligatoire pour venir valider le résultat positif obtenu par un test antigénique. Cependant, un test antigénique seul ne permet pas au malade d'obtenir un certificat de rétablissement. «Par conséquent, il est intéressant, en particulier pour les non-vaccinés, de réaliser un test PCR», estime le docteur Dentzer.

