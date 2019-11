Cinéphiles, férus d'art ou de sport, têtes blondes en quête de sensations fortes, amateurs de bières ou de vins : il y en a pour tous les goûts au Luxembourg et dans la Grande Région en ce long week-end de Toussaint.

Frissons, art contemporain et K.-O. au menu du week-end

L' art contemporain s'affiche

Le Cercle Artistique de Luxembourg (CAL) tient son salon annuel du 2 au 14 novembre au Tramsschapp, au Limpertsberg, sur plus de 600 m2. Exposition d’art contemporain reconnue et expertisée par un jury international, ce salon offre une vue d’ensemble sur la création d'aujourd'hui au Luxembourg et dans les pays limitrophes.

Cette année, le jury a sélectionné 46 artistes participants, dont dix ont moins de 35 ans. Le Salon du CAL 2019 expose 46 artistes, dont une dizaine ont moins de 35 ans.

De nombreuses visites guidées sont proposées. Après le vernissage, qui a lieu samedi de 17h à 20h, l'exposition est ouverte dimanche de 10h à 19h30, et jusqu'au 14 novembre.

La Kulfa' passe à l'heure italienne

Les cinéphiles, amoureux de l'Italie de surcroît, se donnent rendez-vous à la Kulturfabrik à Esch-sur-Alzette à l'occasion du Festival du film italien de Villerupt, qui bat son plein jusqu'au 11 novembre.

Cette année, la 42e édition met à l'honneur la Basilicate, cette région méridionale de la Botte, symbolisée par l’élection de la ville de Matera comme Capitale européenne de la Culture 2019.

Au programme, des projections quotidiennes de films bien sûr, mais aussi des concerts et possibilités de restauration sur place.

• Plus d'informations, rendez-vous sur https://festival-villerupt.com/.

Jeter son spleen au feu à Munshausen



Comme chaque année, le séculaire village de Munshausen, dans la commune de Clervaux, célèbre la fête d'Halloween dans la plus pure tradition ardennaise.

Lors du «Trauliicht gët gebrannt», les garçons du village creusent des betteraves pour y déposer des morceaux de bougies Photo Anouk Antony

Samedi et dimanche, entre sorcières et citrouilles, les plus jeunes trouveront un malin plaisir à effrayer avec leurs betteraves illuminées les femmes et les jeunes filles sortant de l'église à la fin du chapelet lors du traditionnel «Trauliicht gët gebrannt».

Rendez-vous au Musée rural vivant «A Robbesscheier».

• Infos pratiques en cliquant ici

Du ring au court de tennis

Ce vendredi à partir de 18h15, le Boxing Club de Differdange convie à son Gala, au Parc des Sports à Oberkorn. Huit combats amateurs et quatre professionnels sont au programme, avec le retour sur le ring de Caroline André, la meilleure boxeuse luxembourgeoise.

Réservation (à 20 et 25 euros) sur https://e-ticket.lu/fr/main.

Atmosphère plus feutrée samedi et dimanche après-midi au Hall QT (52, rue Pierre Hamer) à Pétange à l'occasion des demi-finales et de la finale du Kyotec Open.

Deuxième événement tennistique au pays après le BGL BNP Paribas Luxembourg Open à Kockelscheuer, le Kyotec Open est un tournoi ITF féminin doté de 25.000 dollars organisé par le Tennis Club Pétange.

• Toutes les modalités sur: http://www.tennispetange.lu/itf/.

Metz en mode Oktoberfest

Jusqu'au 10 novembre, la capitale de la Moselle prend des allures bavaroises. Sous 14 tentes géantes dressées place de la République, la dixième Fête de la bière et de la choucroute bat son plein tout au long du week-end.

Animations musicales quotidiennes et orchestre bavarois transforment la place de la République en une «Oktoberfest version lorraine». Comme chaque année, d’importantes quantités de pommes de terre, de jarrets de porc, de chou, de saucisses et de bière luxembourgeoise sont proposées aux visiteurs.

La fête est ouverte de midi à 1h du matin.

La Fête de la Bière et de la Choucroute de #Metz sera de retour du 25 octobre au 10 novembre et célébrera sa dixième édition 🍻 !

14 tentes géantes vous attendent pour faire la fête, place de la République.

— Ville de Metz (@MairiedeMetz) October 23, 2019

Bellefontaine, je boirai de ton vin

Côté belge, le charmant village gaumais de Bellefontaine, dans la commune de Tintigny, accueille son dixième Salon des vins. Créé par l’asbl Bellifontvins afin de partager avec le grand public sa passion pour le vin, il garde sa philosophie d’organisation conviviale à but caritatif.

A l'occasion de cette édition jubilaire, qui se tiendra samedi de 15 à 20 heures et dimanche de 11 à 19 heures, Bellifontvins offrira à un heureux visiteur un week-end gastronomique et détente pour deux personnes à Durbuy.

Pour tous renseignements, consulter: http://bellifontvins.be/salon-du-vin/.