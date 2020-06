Robert Goebbels, le désormais ex-président du conseil d’administration du port franc du Findel, sort du silence. Pour l’ancien ministre de l’Economie, la franchise luxembourgeoise devrait miser sur d’autres options que le marché de l’art.

«Freeport a besoin d'une stratégie différente»

(DH avec Marco Meng) - Depuis le début du mois de mars, Robert Goebbels (76 ans) a quitté toutes ses fonctions au sein de The Luxembourg Freeport Management Company. Un départ qui coïncide avec des divergences de vue concernant la stratégie à adopter pour redynamiser le port franc luxembourgeois.

De l'avis de l'ancien ministre de l'Economie (LSAP), Freeport devrait se détourner du marché de l'art, l'option incontournable préconisée par Yves Bouvier, l'homme d'affaires helvète fondateur des ports francs de Genève, Luxembourg et Singapour. «Une des options possibles pourrait être le stockage de médicaments. Ce serait le bâtiment idéal pour cela», indique Robert Goebbels au Luxemburger Wort.

«Je suis toujours convaincu que Freeport a été une bonne initiative», explique encore Robert Goebbels qui était entré au conseil d'administration de Freeport en avril 2015. «C'est une excellente chose pour le centre logistique qui sera construit autour de l'aéroport», affirme-t-il encore.

En activité depuis près de six ans, le port franc luxembourgeois tourne au ralenti. En 2018, il a fait état d'une perte opérationnelle de 1,6 million d'euros ce qui a encore fait gonfler sa dette. En effet, cette dernière est passée de 9,4 millions d'euros en 2017 à 12,3 millions d'euros en 2018. Pour rappel, l'objectif des ports francs était de simplifier le transit de marchandises par un pays en évitant de lourdes procédures et taxes douanières dans le but de faciliter le commerce.

