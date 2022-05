Le nouveau président de l'ADR élu en mars dernier a clarifié sa ligne politique et celle de son parti. Fred Keup a aussi indiqué que l'ADR comptait obtenir plus de sièges en 2023.

Elections législatives 2023

Fred Keup affiche les ambitions de l'ADR pour 2023

Où se positionne l'ADR sur l'échiquier politique luxembourgeois ? «Ce n'est pas seulement un parti conservateur, c'est aussi un parti social engagé pour les libertés, la langue, la famille, le pays et la culture», a déclaré ce lundi matin Fred Keup au micro de RTL.

L'ADR dévoile son nouveau président et son côté vert L'ADR se dote d'une nouvelle direction de parti autour de Fred Keup. Celui-ci envisage l'année électorale avec confiance et ne ménage pas ses critiques.

Le nouveau président du parti de la droite conservatrice élu en mars dernier a expliqué être plutôt à gauche concernant le thème social et être davantage à droite en ce qui concerne des sujets comme la famille, la sécurité ou la monarchie. «Dans la société, il y a de nombreux problèmes. Les solutions se trouvent parfois à droite, parfois à gauche. Le monde n'est pas blanc ou noir, il y a aussi du gris», a justifié le député ADR. Ce dernier s'est aussi projeté sur les élections législatives 2023 en soulignant l'importance d'être «fidèle à la ligne du parti». La langue, la culture et tout ce qui caractérise le Luxembourg feront donc partie des thèmes de campagne de l'ADR.

L'ADR vise plus de sièges en 2023

Le président du parti dit se réjouir que des personnes qui ne partagent pas les mêmes idées considèrent que l'ADR est important pour le débat politique au Luxembourg. «Nous sommes un parti qui vit à travers son programme, contrairement aux autres partis où les politiciens s'engagent pour satisfaire leur égo», a lancé Fred Keup.

Lors des dernières élections européennes, l'ADR a franchi la barre des 10%, un objectif que se fixe aussi le chef du parti pour les élections législatives en octobre 2023 pour obtenir plus de sièges à la Chambre. Actuellement, l'ADR a quatre sièges au Parlement.

Fred Keup a également fait le point sur le nombre d'adhérents à l'ADR. Il compte aujourd'hui 1.500 membres et près de 12 personnes rejoignent l'ADR chaque semaine. Selon le président de l'ADR, ce succès proviendrait de la campagne du parti pour mettre en place un référendum sur la réforme de la constitution.

«L'ADR a une vision poussiéreuse de la famille» Le débat sur le chapitre des droits et libertés a été houleux. Le député ADR Fernand Kartheiser s'est retrouvé sous le feu des critiques.

Si l'ADR se présente comme défenseur de la culture, de la langue et l'identité du Grand-Duché, Fred Keup a pourtant rédigé son livre «Mir gi Lëtzebuerg net op. Auflösungserscheinungen einer kleinen Nation.» (à comprendre: «Nous n'abandonnons pas le Luxembourg. Dissolution d'une petite nation») en allemand et pas en luxembourgeois, alors que celui-ci parle du déclin de l'identité luxembourgeoise et qu'un chapitre est consacré à la mise à l'écart de la langue du pays.

Un paradoxe qu'a justifié l'ancien porte-parole du «non» lors du référendum sur le vote des étrangers: «Nous avons choisi une langue que comprennent bien les Luxembourgeois et qui peut être en même temps comprise à l'étranger.»

Le livre en question, qui vient de paraître, a été coécrit avec Tom Weidig. Ce dernier faisait aussi partie des initiateurs du mouvement «Nee 2015-Wee 2050». Il a été élu vice-président de l'ADR en mars dernier.

