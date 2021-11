Sur la période 2018-2022, le Grand-Duché accordera 65 millions d'euros au Sénégal. Le ministre de la coopération luxembourgeois a choisi de faire escale à Dakar pour mesurer les effets bénéfiques de ce soutien.

Franz Fayot s'assure du bienfait des aides au Sénégal

(tb avec Dani Schumacher) - Entre le Luxembourg et le Sénégal, les PIC se suivent depuis 2022. PIC? Programme indicatif de coopération. Et c'est pour évaluer l'impact du quatrième programme que Franz Fayot (LSAP) a choisi de s'envoler vers le Sénégal. Jusqu'au 6 novembre, l'agenda du ministre de la Coopération et de l'action humanitaire comprendra aussi bien une visite d'un hôpital régional qu'un détour par un lycée technique ou un centre de formation professionnelle

Le Luxembourg plus généreux avec l'Afghanistan Le ministre Franz Fayot a annoncé, ce lundi, que le Grand-Duché allait rehausser d'un demi-million d'euros l'enveloppe de soutiens prévue pour Kaboul et les provinces voisines.

Ainsi, les sommes octroyées par le Luxembourg sont essentiellement destinées à améliorer le système des soins de santé sénégalais, encore insuffisant dans les régions rurales. Un autre volet important concernant le développement de l'éducation et de la formation dans un pays où le taux d'alphabétisation atteint à peine 50% et où un quart des enfants en âge ne sont pas scolarisés. Sachant en plus que Dakar et environs comptent environ 40% de la population vivant sous le seuil de pauvreté.

De PIC en PIC, le Luxembourg n'a cessé d'augmenter ses aides. Ainsi, en vingt ans, le Grand-Duché aura octroyé un peu plus de 220 millions d'euros au total au pays d'Afrique de l'Ouest. Le tout étant désormais coordonné sur place par la Mission de coopération du Grand-Duché de Luxembourg à Dakar ouverte depuis 2001.

Charité bien ordonnée Le Luxembourg consacre 1,50% de son budget global à soutenir les actions de la direction de la solidarité et de la coopération. Soit des dépenses évaluées à 291 millions d'euros pour 2021.

Si le Sénégal est un pays partenaire privilégié de la politique de développement luxembourgeoise, c'est loin d'être le seul Etat africain directement accompagné par le Grand-Duché. Sa générosité se faisant aussi ressentir par exemple au Mali, au Niger ou encore au Cap-Vert. C'est d'ailleurs vers ce pays qu'un don de 56.000 doses de vaccins anti-covid avait été fait en août dernier .

Une solidarité sanitaire qui trouvera une nouvelle application le 8 novembre prochain, date à laquelle l'A400M luxembourgeois s'envolera vers Ouagadougou. En effet, don sera fait de plusieurs réfrigérateurs médicaux au Burkina Faso cette fois.

