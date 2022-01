L'ex-agent des services secrets luxembourgeois est soupçonné de faire partie d'une fraude de plusieurs milliards de dollars liée à des crypto-monnaies.

Frank Schneider peut être extradé vers les États-Unis

(m. m. avec LW) - Selon plusieurs médias, la cour d'appel de Nancy a approuvé ce mercredi l'extradition de l'ancien agent de renseignement et homme d'affaires Frank Schneider. L'ex-espion luxembourgeois a été arrêté en avril dernier en France, non loin de la frontière luxembourgeoise, sur l'insistance des services d'enquête pénale américains. Il est soupçonné de faire partie d'une escroquerie de plusieurs milliards de dollars liée à des transactions cryptographiques. Escroquerie dont l'ampleur s'élèverait à au moins 3,5 milliards d'euros et qui aurait fait des milliers de victimes.

Selon le «Luxembourg Times», il risque jusqu'à 40 ans de prison aux Etats-Unis en cas de condamnation. Ses avocats auraient déjà annoncé leur intention de se pourvoir en cassation.

L'éventuelle extradition du Luxembourgeois pourrait donc prendre encore un certain temps. Dans l'hypothèse où ce pourvoi en cassation serait rejeté, ce sera alors au gouvernement à donner son accord à l'extradition. Cette décision est susceptible elle aussi d'être contestée devant le Conseil d'Etat.

Au Luxembourg, Frank Schneider a déjà eu affaire à la justice en octobre avec deux co-accusés - l'ancien directeur du SREL, Marco Mille, et l'ex-agent secret André Kemmer - dans le cadre de la procédure d'appel du procès du SREL. En raison de son incarcération, le procès a été reporté jusqu'à nouvel ordre. L'enjeu de celui-ci est de savoir si trois anciens collaborateurs des services secrets ont procédé à des écoutes illégales d'un informateur en janvier 2007 ou si ces actions ont été autorisées par le Premier ministre de l'époque, Jean-Claude Juncker. En première instance, les accusés avaient été acquittés.

